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Правда и вымысел в фильме "Викинг"

Данила Козловский. Кадр из фильма "Викинг"
Историческая драма Андрея Кравчука вышла на экраны 29 декабря, но основные дискуссии развернулись уже сейчас, после мировой премьеры картины, состоявшейся 6 января. Кинокритики всего мира не устают спорить: можно ли называть "Викинг" исторической кинолентой.
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Еще осенью продюсеры фильма Константин Эрнст и Анатолий Максимов уверенно заявляли: сценарий фильма основан на "Повести временных лет" и полностью соответствует реальным историческим событиям той эпохи. Также известно, что некоторые моменты сюжета позаимствованы у Лаврентьевской летописи.

Съемки картины длились семь лет. Вопреки всем слухам, это не было связано ни с финансовыми, ни с производственными проблемами: все эти семь лет коллектив съемочной группы действительно плодотворно работал. Потраченные усилия оказались не напрасными: в первые же дни показа "Викинг" стал лидером отечественного проката. К слову, на фильм было потрачено более 1, 3 миллиарда рублей, что является немалой суммой для российского кинематографа в целом.

Непосредственно накануне премьеры пользователи социальных сетей и популярные блогеры все чаще задавали создателям картины главный вопрос: почему фильм о князе Владимире имеет столь странное название? Почему именно "Викинг". Возможно, ответ на этот вопрос многим стал ясен после премьеры.

В интервью порталу  Ukraina.ru один из сценаристов фильма Андрей Рубанов рассказал, что он, как и продюсеры, убежден: в их творении существенно больше исторической правды нежели вымысла. Автор отметил, что считает князя Владимира одной из самых влиятельных фигур в истории нашего государства.

Человек, крестивший древних славян, конечно, огромная фигура в общем историческом контексте 

Что касается названия фильма, то здесь Рубанов отметил,что сценарий фильма – труд не одного человека, он создавался коллективно. "Заголовок не мой" – пояснил сценарист и отметил, что викинг в данном случае выступил некой метафорой. "Викинг как чужак, как пришелец" – заявил Андрей.

Для Данилы Козловского роль князя Владимира стала дебютной по своему масштабу. В интервью Интерфаксу актер признался, что ранее никогда не участвовал в подобных проектах. "На повышение, что называется" – прокомментировал он. Козловский отметил, что главная особенность в работе над историческим фильмом такого плана в том, что никто и никогда не видел каких-либо видеозаписей о князе Владимире и никто с точностью не может сказать: каким же он был.

Данила Козловский. Фото: GLOBAL LOOK press\Anatoly Lomokhov

Одна из основных претензий к картине: "гигиеническая". Критики возмущены тем, что быт Древней Руси в картине представлен, мягко говоря, неуютным. "Русичи все грязные, с немытыми лицами и руками" – негодуют пользователи социальных сетей. Подобные нападки сценаристы называют ни чем иным как "полной чепухой". "Всем чистюлям я советую пожить в настоящей деревне. Без воды, света и электричества...хотя бы неделю" – смеется сценарист Андрей Рубанов.

Несмотря на многочисленные нападки со стороны некоторых критиков, считающих, что в фильме не только преобладает авторский замысел, но и есть расхождения с "Повестью временных лет", кинолента уверенно остается на первых строчках всех рейтингов кинопроката. К слову, никаких отрицательных отзывов от настоящих историков пока что не поступало. И не мудрено: создатели фильма с ответственностью отнеслись к каждой детали. "Мы неделю потратили толькона скифские залы Эрмитажа" – признаются сценаристы.

Соответствует ли образ князя Владимира в новой картине Кравчука вашим представлениям? Это можно проверить, отправившись в кинотеатр.

Автор: Андрей Петрунян11 января 2017, 15:32

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