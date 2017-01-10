Цыганова и Снигирь осуждают даже близкие

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь платят высокую цену за свое счастье. Якобы популярных актеров осуждают даже самые близкие люди.

Победитель десятого сезона передачи "Битва экстрасенсов" Мохсен Норузи рассказал о настоящем и будущем популярных российских актеров Евгения Цыганова и Юлии Снигирь, чьи отношения на протяжении долгого времени волнуют журналистов и прочую неравнодушную общественность.

Ведь ради Снигирь Цыганов оставил актрису Ирину Леонову, подарившую ему десять лет жизни и шестерых детей. Когда она в очередной раз была в положении, Евгений ушел от нее к беременной Юлии Снигирь. Тем не менее Цыганов встретил Леонову с дочкой из роддома. Теперь он помогает ей деньгами и видится с многочисленным потомством.

По словам экстрасенса, Юлия и Евгений переживают страшное давление и живут в постоянном стрессе (причем не только из-за работы и воспитания ребенка). "Евгений и Юлия дико устали от внимания общественности и негативных комментариев относительно их союза. Я чувствую испуг, желание убежать и уберечься от людей", – рассказал Мохсен.

Как полагает Норузи, ни о какой свадьбе в ближайшее время речи не идет. "Кроме негатива и сплетен извне я вижу большое осуждение и неприятие среди самых близких людей. Шансы на счастливый брак у Юлии и Евгения высоки, однако и цена этого счастья слишком высока", – цитирует экстрасенса Starhit.

Также мужчина предвидит, что в семье Евгения Цыганова и Юлии Снигирь будет не один ребенок.