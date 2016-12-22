Тяжелый опыт Светланы Ходченковой

Известная актриса Светлана Ходченкова рассказала в интервью о тех трудностях, с которыми она столкнулась на съемочной площадке фильма "Викинг". Ради искусства ей пришлось пойти на серьезные жертвы.

Светлана сыграла одного из основных персонажей в нашумевшем эпическом блокбастере "Викинг", который выходит в прокат 29 декабря в двух возрастных рейтингах 12+ и 18+.

Этот масштабный отечественный кинопроект Ходченкова запомнит надолго. "Таких эмоциональных и психофизических затрат у меня раньше не было", – призналась актриса, которой раньше доводилось даже в Голливуде сниматься.

Светлана давно уже смирилась с тяжким трудом. "К физическим нагрузкам рано или поздно привыкают все артисты, на это жаловаться непрофессионально. Съемки в жару и в холод, без выходных, смены то и дело затягиваются… Но когда ты знаешь, ради чего все это, то воспринимаешь лишения спокойно", – отметила звезда.

Светлане досталась героиня с трагической историей. Эпизоды с ней отнимали много сил у артистки, эта работа изматывала ее эмоционально. Одну из напряженных сцен Ходченкова до сих пор вспоминает не без содрогания.

"Мы снимали не один раз и даже не один день. Работали без осветительных приборов, в доме горели лишь свечи. Это была новаторская идея оператора Игоря Гринякина. Да еще и говорить мне приходилось по-гречески. Такой тяжелый опыт. Наверное, было бы проще по-японски вдруг заговорить, чем учить фразы на греческом", – считает актриса.

"Викинг" – это такой проект, в котором фальшь недопустима. "Ты понимаешь, что все здесь по-настоящему: десятый век, Полоцк и Корсунь, кровь и слезы. И ты тоже по-настоящему выкладываешься на тысячу процентов! Хотя было очень сложно и физически, и эмоционально. Какие-то бесконечные переработки, но никто не жаловался, потому что все понимали, что делаем нечто большее. Ответственность была невероятная: одна твоя ошибка могла повлечь за собой часы подготовки к новому дублю в массовых сценах", – цитирует Ходченкову сайт Teleprogramma.pro.

Фото опубликовано Actress/official page (@svetlana_khodchenkova) Июл 19 2016 в 6:50 PDT

Работа измотала Светлану настолько, что ей понадобился многомесячный отдых. "Обычно, заканчивая съемки в одном фильме, я почти сразу приступаю к другой. Но после "Викинга" я не могла заниматься ничем, этот проект забрал у меня все силы. И я устроила себе большие каникулы длиной в четыре месяца. Я ходила в музеи, на выставки, в театры к своим друзьям, просто гуляла. И даже думать не могла о работе. Я была настолько опустошена, что мне неоткуда было черпать новые эмоции и ощущения. Этот восстановительный период нужен был моей нервной системе. Понимаете, я все время работаю на износ, мне кажется, в актерской профессии по-другому невозможно".