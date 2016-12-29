Жена Стаса Костюшкина серьезно больна

Жена певца Стаса Костюшкина, ведущая Юлия Костюшкина, призналась, что испытывает трудности со здоровьем. Звезда опубликовала печальный пост в микроблоге.

"Все, мой организм сдался вирусу окончательно. Через два дня НГ, а подарки не куплены, работа не доработана, дела не доделаны, которые хотела закрыть в уходящем году!!! Лежу, вся такая в пилюлях, сиропах, ингаляциях и хандрю", – поделилась девушка с подписчиками.

Поклонники попытались подбодрить свою любимицу. "Выздоравливайте!!! Мы всей семьей только отболели. Ужасный вирус... Оставляет совсем без сил", "Юлька, не болейте. Так плохо, когда болеют родные и близкие люди! Берегите себя и своих родных. Это вам ваши уже переболевшие поклонники желают!!!", "Юлия, лечитесь, не расклеивайтесь, пейте чай с медом, малиной, и еще хорошо помогает хурма. И с наступающим Новым годом вас!" – написали фанаты.

Фото опубликовано Юля Костюшкина (@karapylka) Дек 28 2016 в 4:43 PST

Еще вчера Костюшкина, судя по страничке в соцсети, чувствовала себя отлично. "Говорящее фото к нашей сегодняшней теме: Самое необычное место, где вам приходилось встречать Новый Год? А как у вас это было?" – поинтересовалась Юлия у своих поклонников. Те с радостью принялись делиться своим историями. "2015 год встретила в палате роддома, с пузом, одна, выпивая колу, хрустя сухарями и хрумкая мандаринки под "голубец огонек" на планшете", – поделилась одна из девушек. "Пожалуй, этот новый год будет самым необычным – в Гонконге на пляже будем жарить мясо", – рассказала другая.