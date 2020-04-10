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Патриот – 1 сезон

Патриот – 1 сезон

  • Жанр: Комедии
  • Год: 2020
  • Дата выхода: 10 апреля 2020
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Николай Бурлак
  • Сценарист: Антон Зайцев, Алексей Базанов
  • Продюсер: Антон Зайцев, Антон Щукин
  • Количество серий: 17
  • Возрастные ограничения: 16+
  •  
  • Студии/Телеканалы: ТНТ
  • Актёры: Антон Жижин, Алексей Базанов, Анастасия Талызина, Владимир Сычев, Алена Савастова
  •  
  • Рейтинг Дни.ру: 6.5

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериала "Патриот"

Саня возвращается в свой небольшой город из армии. Парень мечтает, что сможет изменить мир к лучшему и планирует начать с малого – перевоспитать всех гопников и хулиганов вокруг. Честный и деятельный молодой человек также верит, что у него получится завоевать любовь школьной подруги. Саня считает, что наставить земляков на путь истинный помогут не слова, а действия, поэтому иногда может применить силу и хорошенько "навалять" хулиганам. Правда, есть нюанс: он подал заявку в академию ФСБ, и теперь ему не стоит попадать в неприятности. 

Интересные факты о сериале "Патриот"

  • Сериал был снят еще в 2018 году. Его представили на презентации премьерных проектов ТНТ на 2019 год, однако старт отодвинули до марта 2020-го.
  • Пробы на роль Антон Жижин записывал прямо из казармы – в тот период парень действительно служил в армии. 

Где смотреть сериал "Патриот" 1 сезон

    Сериал выходит на телеканале ТНТ вечером в будни. В премьерный день показали сразу две серии. 

    "Патриот" – многосерийный фильм о любви – к Родине, к девушке, к родителям – и стремлении к лучшему будущему, которое можно создать своими руками. Авторы сравнивают работу с такими кинопроизведениями, как "Небесный тихоход", "Гусарская баллада", "Максим Перепелица" и "Василий Теркин", где главным героем также был неунывающий солдат.

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