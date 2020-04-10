Патриот – 1 сезон

О сериале

Сюжет сериала "Патриот"

Саня возвращается в свой небольшой город из армии. Парень мечтает, что сможет изменить мир к лучшему и планирует начать с малого – перевоспитать всех гопников и хулиганов вокруг. Честный и деятельный молодой человек также верит, что у него получится завоевать любовь школьной подруги. Саня считает, что наставить земляков на путь истинный помогут не слова, а действия, поэтому иногда может применить силу и хорошенько "навалять" хулиганам. Правда, есть нюанс: он подал заявку в академию ФСБ, и теперь ему не стоит попадать в неприятности.

Интересные факты о сериале "Патриот"

Сериал был снят еще в 2018 году. Его представили на презентации премьерных проектов ТНТ на 2019 год, однако старт отодвинули до марта 2020-го.

Пробы на роль Антон Жижин записывал прямо из казармы – в тот период парень действительно служил в армии.

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