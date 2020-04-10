Сюжет сериала "Патриот"
Саня возвращается в свой небольшой город из армии. Парень мечтает, что сможет изменить мир к лучшему и планирует начать с малого – перевоспитать всех гопников и хулиганов вокруг. Честный и деятельный молодой человек также верит, что у него получится завоевать любовь школьной подруги. Саня считает, что наставить земляков на путь истинный помогут не слова, а действия, поэтому иногда может применить силу и хорошенько "навалять" хулиганам. Правда, есть нюанс: он подал заявку в академию ФСБ, и теперь ему не стоит попадать в неприятности.
Интересные факты о сериале "Патриот"
Где смотреть сериал "Патриот" 1 сезон
Сериал выходит на телеканале ТНТ вечером в будни. В премьерный день показали сразу две серии.
"Патриот" – многосерийный фильм о любви – к Родине, к девушке, к родителям – и стремлении к лучшему будущему, которое можно создать своими руками. Авторы сравнивают работу с такими кинопроизведениями, как "Небесный тихоход", "Гусарская баллада", "Максим Перепелица" и "Василий Теркин", где главным героем также был неунывающий солдат.