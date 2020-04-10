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Патриот – 1 сезон

  • Жанр: Комедии
  • Год: 2020
  • Дата выхода: 10 апреля 2020
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Николай Бурлак
  • Сценарист: Антон Зайцев, Алексей Базанов
  • Продюсер: Антон Зайцев, Антон Щукин
  • Количество серий: 17
  • Возрастные ограничения: 16+
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  • Студии/Телеканалы: ТНТ
  • Актёры: Антон Жижин, Алексей Базанов, Анастасия Талызина, Владимир Сычев, Алена Савастова
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  • Патриот – 1 сезон Патриот – 1 сезон 6.5
    Рейтинг Дни.ру: 6.5

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериала "Патриот"

Саня возвращается в свой небольшой город из армии. Парень мечтает, что сможет изменить мир к лучшему и планирует начать с малого – перевоспитать всех гопников и хулиганов вокруг. Честный и деятельный молодой человек также верит, что у него получится завоевать любовь школьной подруги. Саня считает, что наставить земляков на путь истинный помогут не слова, а действия, поэтому иногда может применить силу и хорошенько "навалять" хулиганам. Правда, есть нюанс: он подал заявку в академию ФСБ, и теперь ему не стоит попадать в неприятности. 

Интересные факты о сериале "Патриот"

  • Сериал был снят еще в 2018 году. Его представили на презентации премьерных проектов ТНТ на 2019 год, однако старт отодвинули до марта 2020-го.
  • Пробы на роль Антон Жижин записывал прямо из казармы – в тот период парень действительно служил в армии. 

Где смотреть сериал "Патриот" 1 сезон

    Сериал выходит на телеканале ТНТ вечером в будни. В премьерный день показали сразу две серии. 

    "Патриот" – многосерийный фильм о любви – к Родине, к девушке, к родителям – и стремлении к лучшему будущему, которое можно создать своими руками. Авторы сравнивают работу с такими кинопроизведениями, как "Небесный тихоход", "Гусарская баллада", "Максим Перепелица" и "Василий Теркин", где главным героем также был неунывающий солдат.

У звезды сериала "Патриот" Антона Жижина родился ребенок

У звезды сериала "Патриот" Антона Жижина родился ребенок
Актер показал трогательное фото с новорожденным. 27-летний актер Антон Жижин впервые стал отцом.

Медик поставил внучке Талызиной ультиматум: Продолжишь, дальше я тебя увижу в инвалидном кресле

Медик поставил внучке Талызиной ультиматум: Продолжишь, дальше я тебя увижу в инвалидном кресле
Девушке пришлось бросить любимое дело. Внучка актрисы Валентины Талызиной, Анастасия, играет в популярном сериале "Патриот".

Сериал "Патриот" возвращается на экраны со вторым сезоном

Сериал "Патриот" возвращается на экраны со вторым сезоном
К уже знакомым персонажам добавятся новые герои. На ТНТ возвращается сериал "Патриот".

Чем закончился первый сезон сериала "Патриот"

Чем закончился первый сезон сериала "Патриот"
Сериал "Патриот" с успехом шел на канале ТНТ с 10 марта по 2 апреля. Финал первого сезона ситкома сделали открытым. Теленовелла "Патриот" повествует о молодом человеке Сане Кучине.

Актер из сериала "Патриот" прокомментировал звездную болезнь внучки Талызиной

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Сериал "Патриот" вышел на ТНТ 10 марта. Главную роль в нем исполнил Антон Жижин. Возлюбленную центрального персонажа сыграла внучка артистки Валентины Талызиной, Анастасия Талызина. По словам Жижина, о том, что снимается с родственницей советской звезды, он долго не догадывался.

Остались следы: Самбурская побила Талызину

Остались следы: Самбурская побила Талызину
Актриса Настасья Самбурская ударила коллегу по цеху Анастасию Талызину. Эпизод произошел на съемках сериала ТНТ "Патриот". Настасья появилась в многосерийной комедии в эпизодической роли.

"Это был настоящий кошмар!": Талызина несколько месяцев держала внучку на даче

"Это был настоящий кошмар!": Талызина несколько месяцев держала внучку на даче
Звезда сериала "Патриот" 20-летняя Анастасия Талызина рассказала, как однажды бабушка, Валентина Талызина, занялась ее воспитанием. Легендарная артистка увезла наследницу на дачу на все лето. По словам Анастасии, ей на тот момент было примерно семь-восемь лет.

"До сих пор в каком-то шоке": новая звезда ТНТ о круглосуточных съемках сериала "Патриот"

"До сих пор в каком-то шоке": новая звезда ТНТ о круглосуточных съемках сериала "Патриот"
На ТНТ с успехом идет многосерийная комедия "Патриот" о том, как герой Саня Кучин, вернувшись из армии, пытается навести в родном городке порядок. Главную роль в картине сыграл 25-летний актер из Екатеринбурга Антон Жижин. Корреспонденту "Дни.ру" удалось пообщаться со звездой нового ситкома. По словам Жижина, съемки теленовеллы "Патриот" заняли примерно полгода.

"Назад пути нет": актер из сериала "Патриот" не смог сдержать эмоций перед премьерой

"Назад пути нет": актер из сериала "Патриот" не смог сдержать эмоций перед премьерой
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"Конфликт с местными и пожар": вскрылись проблемы при съемках сериала "Патриот"

"Конфликт с местными и пожар": вскрылись проблемы при съемках сериала "Патриот"
Режиссер Николай Бурлак рассказал о необычных трудностях, с которыми пришлось столкнуться съемочной группе при работе над сериалом "Патриот". Премьера ленты состоится 10 марта. Николай Бурлак отметил, что во время съемочного процесса могут возникнуть такие ситуации, предусмотреть которые просто невозможно.

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