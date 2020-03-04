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"Конфликт с местными и пожар": вскрылись проблемы при съемках сериала "Патриот"

Николай Бурлак. Фото: instagram.com/burlaknb/
Режиссер Николай Бурлак рассказал о необычных трудностях, с которыми пришлось столкнуться съемочной группе при работе над сериалом "Патриот". Премьера ленты состоится 10 марта.
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Николай Бурлак отметил, что во время съемочного процесса могут возникнуть такие ситуации, предусмотреть которые просто невозможно. В качестве примера он привел случай, когда на балкон вышли двое алкашей и принялись громко и нецензурно ругать окружающих.

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Заставить их замолчать было невозможно. Оставалось либо ждать, пока местные хулиганы успокоятся, либо вступать с ними в переговоры и как-то задабривать. "Для этого нужно время, которого и так всегда не хватает", – цитирует RT Николая Бурлака.

Еще одним крайне неприятным сюрпризом при производстве сериала "Патриот" стал пожар в магазине, в котором работа шла активнее всего. Причиной ЧП стало короткое замыкание. В результате декораторам пришлось вычищать стены от копоти.

Третья проблема, которую невозможно было предусмотреть, связана с необычайно холодным летом. По сюжету ленты дело происходит при теплой погоде. А во время съемок у некоторых актеров шел пар изо рта.

Впрочем, признался Николай Бурлак, сложностей в съемках такой правдивой комедии, как "Патриот", он не видит. Синтез смешного и трогательного он назвал идеальным. Оценить, как это будет выглядеть, зрители смогут с 10 марта.

Автор: 4 марта 2020, 15:54
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