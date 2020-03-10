"Назад пути нет": актер из сериала "Патриот" не смог сдержать эмоций перед премьерой

Актер Антон Жижин признался, что с нетерпением ждет премьеры сериала "Патриот". Для артиста главная роль в ситкоме – дебют.

10 марта в 20:00 на телеканале ТНТ начнется показ новой комедийной теленовеллы "Патриот". Главную роль в картине исполнил 25-летний актер Антон Жижин – ученик известного на весь мир режиссера и драматурга Николая Коляды. Роль в "Патриоте" для него первая.

Интересно, что пробы в проект начинающий актер прошел удаленно. В 2017 году стартовали съемки, Антон тогда служил в армии. Жижину пришлось записать ролик для кастинга прямо в казарме. Других героев в сцене для проб исполнили сослуживцы молодого человека.

Чем ближе к премьере, тем больше Антон переживает. Артист не может сдержать эмоций. "Сегодня в 20:00 ДВЕ премьерные серии. Назад пути нет. Сказать что волнуюсь – ничего не сказать. Вам понравится. Надеюсь на Вашу поддержку и обратную связь (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал Жижин в "Инстаграм".

Подписчики пожелали артисту удачи. "Ждем с нетерпением👏", "Желаем удачи! 😉", "Поздравляю земляка 😍🎬", – отметили пользователи Сети.

Сериал "Патриот" расскажет о спецназовце Сане Кучине. Молодой человек возвращается со службы в родной город. У Кучина есть мечта – сделать свой дом лучшим местом на земле. Герой уверен, что сможет перевоспитать всех хулиганов и алкоголиков. Саня считает, что сила – лучший метод убеждения. Между тем ему необходимо сдерживать свои порывы: парень подал документы в Академию ФСБ и, пока идет проверка, должен контролировать себя.