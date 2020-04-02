Актер из сериала "Патриот" прокомментировал звездную болезнь внучки Талызиной

Сериал "Патриот" вышел на ТНТ 10 марта. Главную роль в нем исполнил Антон Жижин. Возлюбленную центрального персонажа сыграла внучка артистки Валентины Талызиной, Анастасия Талызина.

По словам Жижина, о том, что снимается с родственницей советской звезды, он долго не догадывался. Анастасия пришла работать под другой фамилией.

На площадке с Талызиной-младшей было очень просто взаимодействовать. У девушки и в помине нет так называемой звездной болезни, от которой страдают наследники знаменитостей.

Артистка даже не заикнулась о том, что ее бабушка – звезда. "Настя – профессионал. Ни разу она себе ничего такого не позволила", – уверил журналистов Антон.

Исполнитель главной роли в сериале "Патриот" не знаком с предыдущими актерскими работами Анастасии. На площадке ситкома он увидел ее впервые, сообщает "Вокруг ТВ".

Добавим, что 20-летняя Анастасия Талызина до сериала на ТНТ успела поработать в теленовелле режиссера Федора Бондарчука. Также она снялась в ленте Александра Домогарова – младшего.

Сериал "Патриот" повествует о молодом парне Сане Кучине. Герой возвращается в родной городок, отслужив в армии. Саня идет работать охранником в местный магазин. Кучин мечтает навести порядок на малой родине. Патриотично настроенному герою тяжело вписаться в провинциальную жизнь. Смотреть сериал онлайн можно на видеосервисе PREMIER.