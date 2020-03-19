"Это был настоящий кошмар!": Талызина несколько месяцев держала внучку на даче

По словам Анастасии, ей на тот момент было примерно семь-восемь лет. Несколько месяцев она провела за городом под присмотром звездной родственницы. "Это был настоящий кошмар!" – призналась Талызина-младшая.
У Анастасии тогда были большие проблемы с речью. Чтобы избавить ребенка от недостатка, Валентина Талызина заставляла ее часами читать "Евгения Онегина" вслух. Более того, легендарная артистка наняла для внучки педагогов по речи, вокалу и фортепьяно. Также девочка каждое утро занималась у балетного станка.
Анастасия Талызина отмечает, что только спустя время оценила старание родственницы. Когда пришло время поступать в театральный институт, полученные навыки очень пригодились.
Девушка считает, что у нее было дворянское детство. "А еще Валя всегда мне повторяла: "Трудись, как проклятая, потому что только труд и одиночество могут возвышать человека духовно", – цитирует 20-летнюю артистку Woman.ru.
Между тем звезда сериала "Патриот" отмечает, что ни бабушка, ни мама, артистка Ксения Хаирова, не помогали ей на вступительных испытаниях в вуз. К слову, против поступления в театральный они тоже не высказывались.
Популярные темы форума
Литтл биг отстой, провалят Евровидение
Что хорошего принес русский мир в донецк?
Жёны брошенки богатых мужчин.
одиночество
Путанила
А вы уже сходили в ашан?
Как провериться на корону и что делать. См. Вн.
Что мне делать?
Коронaвирус - это миф?
Закрыли границу с Белорусией