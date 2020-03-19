Остались следы: Самбурская побила Талызину

Настасья появилась в многосерийной комедии в эпизодической роли. Самбурская играла саму себя. По сюжету "Патриота" знаменитость пересекается с героиней Ленкой Сысариной, которую играет Анастасия Талызина, 20-летняя внучка легендарной актрисы Валентины Талызиной.
Согласно сценарию, Ленка приезжает в столицу, чтобы сняться в исторической мелодраме. Ей предстоит сыграть эпизод вместе с Настасьей Самбурской. Начинающая артистка должна сказать на камеру несколько слов и поцеловать ручку звезде. Самбурской, в свою очередь, надлежит дать пощечину новоиспеченной коллеге по цеху.
Отметим, что рука у Настасьи оказалась тяжелой. Возможно, знаменитость не рассчитала силу, или же, наоборот, специально хорошо размахнулась перед ударом для пущей правдоподобности, но после съемок на лице Талызиной остался внушительный след. Гримеры пытались избавить Анастасию от ярко-красного отпечатка на щеке, но их усилия были тщетны.
Отметим, что Настасья Самбурская известна вспыльчивым нравом. Многие снимавшиеся со звездой артисты в курсе, что ее лучше не злить. Теперь Анастасия Талызина из сериала "Патриот" тоже не понаслышке знает о темпераменте знаменитости.
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