Чем закончился первый сезон сериала "Патриот"

Теленовелла "Патриот" повествует о молодом человеке Сане Кучине. Он возвращается в родной город после службы в армии. Саша очень любит Россию. Патриотично настроенный паренек мечтает поступить в Академию ФСБ.
У героя есть школьная любовь – Лена Сысарина. Девушка не обращает внимания на Кучина. Она хочет стать звездой и даже участвовала в скандальном реалити-шоу "Дом-2".
Тем временем, по Сане сохнет красавица Катя. Благодаря интригам и сексуальной игре она затаскивает героя в ЗАГС.
В заключительной серии первого сезона сериала "Патриот" зритель видит Кучина уже в Академии ФСБ. С героем связывается супруга. Катя требует, чтобы муж приехал на выходные. Девушке не хочется одной идти на день рождения их общего приятеля "Журавля". Ехать к супруге Саня отказывается. Тем временем он узнает, что Лену госпитализировали с приступом панкреатита.
Кучин срывается с места и едет в больницу к Сысариной. Там он встречает "Журавля", который, к слову, влюблен в Катю. Приятель тут же сообщает жене Кучина о происходящем в медицинском учреждении. Катя бросает все и едет в отделение. После скандала с супругой Саня возвращается в Москву. В поезде он знакомится с девушкой, которая сбежала с собственной свадьбы. Побеседовав с новой знакомой Кучин понимает, что совершил ошибку женившись. Тем временем Катя решила отомстить супругу, переспав с "Журавлем".
Придя в себя Лена замечает рядом Валеру, брата Сани. Парень утверждает, что Кучин ее не навещал. Девушка расстраивается.
Финал 17-й серии остался открытым. Герои так и не смогли выйти из любовного треугольника. Вероятнее всего зрителей ждет второй сезон.
Напомним, сериал "Патриот" можно смотреть онлайн на видеосервисе PREMIER.
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