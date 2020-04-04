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Чем закончился первый сезон сериала "Патриот"

Фото: пресс-служба.
Сериал "Патриот" с успехом шел на канале ТНТ с 10 марта по 2 апреля. Финал первого сезона ситкома сделали открытым.
прочитано 621 раз

Теленовелла "Патриот" повествует о молодом человеке Сане Кучине. Он возвращается в родной город после службы в армии. Саша очень любит Россию. Патриотично настроенный паренек мечтает поступить в Академию ФСБ.

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Патриот – 1 сезон (сериал)

У героя есть школьная любовь – Лена Сысарина. Девушка не обращает внимания на Кучина. Она хочет стать звездой и даже участвовала в скандальном реалити-шоу "Дом-2".

Тем временем, по Сане сохнет красавица Катя. Благодаря интригам и сексуальной игре она затаскивает героя в ЗАГС.

В заключительной серии первого сезона сериала "Патриот" зритель видит Кучина уже в Академии ФСБ. С героем связывается супруга. Катя требует, чтобы муж приехал на выходные. Девушке не хочется одной идти на день рождения их общего приятеля "Журавля". Ехать к супруге Саня отказывается. Тем временем он узнает, что Лену госпитализировали с приступом панкреатита.

Кучин срывается с места и едет в больницу к Сысариной. Там он встречает "Журавля", который, к слову, влюблен в Катю. Приятель тут же сообщает жене Кучина о происходящем в медицинском учреждении. Катя бросает все и едет в отделение. После скандала с супругой Саня возвращается в Москву. В поезде он знакомится с девушкой, которая сбежала с собственной свадьбы. Побеседовав с новой знакомой Кучин понимает, что совершил ошибку женившись. Тем временем Катя решила отомстить супругу, переспав с "Журавлем".

Придя в себя Лена замечает рядом Валеру, брата Сани. Парень утверждает, что Кучин ее не навещал. Девушка расстраивается.

Финал 17-й серии остался открытым. Герои так и не смогли выйти из любовного треугольника. Вероятнее всего зрителей ждет второй сезон.

Напомним, сериал "Патриот" можно смотреть онлайн на видеосервисе PREMIER.

Автор: 4 апреля 2020, 15:21
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