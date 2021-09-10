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Сериалы
У звезды сериала "Патриот" Антона Жижина родился ребенок

У звезды сериала "Патриот" Антона Жижина родился ребенок

Актер показал трогательное фото с новорожденным.
прочитано 207 раз

27-летний актер Антон Жижин впервые стал отцом. О пополнении в семье звезда сериала "Патриот" лично сообщила в соцсетях.

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Знаменитость опубликовала снимок из медицинского учреждения. В кадре Жижин держит на руках запеленатого в одеяльце новорожденного. На лице артиста улыбка.

В подписи к публикации актер ситкома раскрыл пол ребенка. У звезды "Патриота" появилась девочка. Имя малышки знаменитость не раскрыла.

Добавим, дочь Антона Жижина появилась на свет в Екатеринбурге. Актер и его супруга Татьяна там проживают.

В комментариях к публикации Жижина поздравляют поклонники и коллеги по цеху. Малышке желают расти здоровой и счастливой.

Напомним, сериал "Патриот" недавно вернулся на экраны со вторым сезоном. В центре сюжета ситкома Саня Кучин, который приезжает из академии ФСБ к жене. Персонаж появляется дома не один, а с новой подругой.

Отметим, в интервью "Дни.ру" Антон Жижин рассказывал, что жена Татьяна – его главная опора и поддержка. Избранница актера была очень счастлива, когда его позвали на пробы в Москву. "До последнего я не верил, переживал, вдруг не получится", – говорил Жижин.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 сентября 2021, 14:01 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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