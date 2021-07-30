Сериал "Патриот" возвращается на экраны со вторым сезоном

На ТНТ возвращается сериал "Патриот". Второй сезон народной комедии выйдет в эфир до конца лета.
В свежей части ситкома появятся новые персонажи. Главный герой Саня Кучин вернется из академии ФСБ не один, а с товарищем – с девушкой по имени Айза. Новая подруга Сани по понятным причинам не понравится его жене Кате. Кучин попытается убедить супругу в том, что поводов для ревности нет, дескать, с Айзой его связывает только дружба. Катя окажется на распутье: принять ситуацию такой, какая она есть, либо избавить избранника от общества новой знакомой. Тем временем Ленка, которая ранее раскрыла Сане свои чувства, попытается перетянуть на себя его внимание.
Роль "братишки" Айзы исполнила Айсулу Азимбаева. Также к касту ситкома "Патриот" присоединилась актриса и певица Манана Гогитидзе, которая сыграла хозяйку цветочного магазина. Напомним, главные роли в комедийной ленте исполнили Антон Жижин, Алена Савастова, Анастасия Талызина и другие.
По словам креативного продюсера картины Алексея Базанова, новый герой Айза во многом похожа на главного героя. Девушка предпочитает жить по армейскому кодексу и привыкла решать проблемы радикально. "Товарищу" Сани предстоит узнать обитателей города, найти друзей и нажить врагов. Между тем самому Кучину, как заметил продюсер ленты Антон Зайцев, во втором сезоне картины придется проверить свои убеждения на прочность.
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