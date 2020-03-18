"До сих пор в каком-то шоке": новая звезда ТНТ о круглосуточных съемках сериала "Патриот"

На ТНТ с успехом идет многосерийная комедия "Патриот" о том, как герой Саня Кучин, вернувшись из армии, пытается навести в родном городке порядок. Главную роль в картине сыграл 25-летний актер из Екатеринбурга Антон Жижин. Корреспонденту "Дни.ру" удалось пообщаться со звездой нового ситкома.

По словам Жижина, съемки теленовеллы "Патриот" заняли примерно полгода. Работа велась в Москве и Подмосковье.

Для Антона роль в сериале стала дебютной. Между тем, как говорит сам артист, вжиться в роль бравого спецназовца ему было несложно, помогал опыт службы в армии: Жижин отдал долг Родине незадолго до начала съемок.

"Было бы глупо, если бы человек, не служивший в армии, играл человека, служившего в армии. Это все равно немножечко другой тип людей, другая школа, которую нужно пройти. Конечно, у нас в кино многие студенты или выпускники московских вузов, которые даже не служили, играют солдат, кадетов, курсантов, но я считаю, что мужчине важно пройти армию, отдать свой долг Родине", - рассудила звезда сериала "Патриот".

Говоря о работе над теленовеллой, Антон Жижин вспомнил жителей подмосковного поселка, в котором располагались основные локации. По словам артиста, в какой-то момент местный народ устал от постоянной возни под окнами, ведь съемки велись почти круглосуточно. Киношники старались как можно меньше тревожить обитателей, однако совсем отказаться от ночных смен было невозможно. "Нам кричали из окон алкаши, мол, сколько вы еще будете тут снимать?!" – добавил Антон.

Звезда сериала "Патриот" также вспомнила, как люди, поглощенные ежедневной рутиной, врывались в магазин, который закрыли специально для съемок, и пытались сделать покупки. "Заходили и не замечали софиты, что горит свет, установлено оборудование, камеры, их это не смущало", – поделился Жижин. Естественно, непрошеных гостей приходилось выпроваживать.

С теплотой Антон вспоминает о том, как прекрасно его кормили на площадке "Патриота". Артист уверяет, что кинокорма, от которого сводит желудок, не было и в помине.

"Моя любимая буфетчица Оксана кормила меня белками: мясом, яйцами, творогом. Она привозила все это на съемочную площадку. Зачем? А затем, что мне нужно было поддерживать физическую форму. Оксана, зная это, я ее даже не просил, она сама специально привозила. Оксана, спасибо тебе большое", - высказался Антон Жижин.

Претендуя на роль в сериале "Патриот", артист до последнего сомневался в успехе. Актер не мог поверить, что сможет попасть в сериал для ТНТ и сняться сразу в главной роли.

"Если честно, сомнения были до последнего. Потому что я не мог в своей голове уложить, то, что мне написали из Москвы, позвонили с предложением попробоваться на главную роль. Я подумал: "Неужели в Москве нет такого актера, который мог бы сыграть?". Конечно, есть, но, видимо, создатели увидели во мне что-то такое, чего нет в остальных актерах, которых они пробовали. До последнего я не верил, переживал, вдруг не получится", – рассказал о сомнениях Антон Жижин.

За артиста также переживала любимая супруга Татьяна. "Она была в шоке, как и я. И до сих пор, наверное, в каком-то шоке находится таком легком. Поддерживала всегда она меня и поддерживает до сих пор", – сказал артист.