Звезда турецкого сериала "Основание: "Осман" встречается с российской блогершей

Звезда популярного в России турецкого сериала "Основание: Осман" Бурак Челик был замечен на отдыхе с новой девушкой. Спутницей 28-летнего красавца оказалась Маша Вэй – известный российский блогер.
Бурак и Маша отлично проводили время на пляже, когда их заметили папарацци. Парочка загорала и купалась. В какой-то момент артист поднял избранницу на руки и прыгнул с ней в воду прямо с пирса. Отметим, Челик и Вэй не скрывали своих чувств – они то и дело обнимали и целовали друг друга.
Подробности романа россиянки и турка неизвестны. Где познакомились Челик и Вэй и сколько длятся их отношения – пока тайна.
28-летний Бурак Челик имеет за плечами опыт неудачного супружества. Актер был женат на модели Айшенур Озкан. Этот союз продлился всего два года. В 2016-м звезда сериала "Основание: Осман" начала встречаться с коллегой по цеху Ойкю Челик, с который познакомился на съемках. Этот роман был недолгим.
Настоящее имя 27-летней Маши Вэй – Мария Керимова. Уроженка Тамбова прославилась благодаря "Ютуб". Девушка снималась в нашумевшем фильме "Дизлайк", работала телеведущей на СТС Love и входила в совет блогеров при Госдуме.
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