Жертва пластики и черный: известная певица вылила ушат грязи на Бурака Озчивита и его жену

Звезду сериалов "Великолепный век", "Основание: Осман" Бурака Озчивита и его супругу Фахрие Эвджен называют одной из самых красивых пар турецкого шоу-бизнеса. С этим утверждением согласны далеко не все. Например, известная певица и телеведущая Туба Экинджи не понимает, чем именно знаменитая чета завоевала любовь публики. Артисты не кажутся ей привлекательными.
В эфире телеканала ТВ8 Экинджи вылила ушат грязи на Озчивита и Эвджен. Певица заявила, что не считает Фахрие красивой. Дескать, в прошлом актриса стала жертвой неудачной пластики носа. Туба обратила внимание на ноздри жены Озчивита, их она назвала слишком мясистыми.
"Нос словно сжатый прищепкой", – резюмировала Экинджи.
Хорошенько Туба прошлась и по внешности Бурака. Самый высокооплачиваемый артист в Турции не кажется вокалистке лакомым кусочком.
"Весь черный, плечи узкие..." – оплевала Озчивита певица.
Слова Тубы Экинджи стали резонансными. Фанаты заступились за Фахрие и Бурака, однако реакции самих актеров пока не было. Впрочем, как говорят эксперты, в скором времени певица может получить повестку в суд.
Как писали "Дни.ру", ранее Фахрие Эвджен прокомментировала слухи о разводе. Поговаривают, что брак актрисы со звездой сериала "Основание: Осман" трещит по швам.
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