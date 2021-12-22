Грозит четыре года: обвиненный Бурак Озчивит из "Основания: Осман" озвучил свою версию событий

Турецкая знаменитость предстала перед судом.

Прокуратура турецкого города Бейкоз завершила рассмотрение обвинений в адрес актера Бурака Озчивита. Дело о "публичном оскорблении нескольких лиц" передано в суд. Уже состоялось первое заседание.

Журналистов в зал не пустили. Между тем уже известно, что судья заслушал показания самого Бурака Озчивита и лиц, которые называют себя пострадавшими. Обвинение требует для Озчивита довольно суровое наказание. Бураку грозит тюремный срок – от трех месяцев 15 суток до четырех лет и одного месяца.

Истцами выступают четверо сотрудников съемочной площадки сериала "Основание: Осман". По словам пострадавших, в один из дней Бурак Озчивит грубо обругал их в перерыве между дублями и ушел. Спустя время, говорят истцы, знаменитость вернулась и вновь унизила их на глазах у коллег.

Перед судьей Бурак Озчивит озвучил свою версию событий. Артист признал, что на площадке "Основания: Осман" действительно был конфликт. В тот день он вызвал начальника съемок, чтобы поговорить о технике безопасности. Как заявил Озчивит, на площадке не соблюдались меры предосторожности, поэтому он три дня подряд падал с лошади. Проблемы были и во время съемок боя на мечах – актеры боялись получить травму, поэтому отказывались работать.

"Моя ответственность слишком велика, потому что я в главной роли. Если со мной что-то случится, мы не сможем продолжить работу", – сказал артист на заседании.

Во время беседы, отметил Бурак, между ним и его собеседником завязался спор. В итоге Озчивит и начальник съемок перешли на крик. После этого, заявляет артист, он завершил разговор и ушел.

"На следующий день мы продолжили съемки как будто ничего не произошло", – поделилась звезда.

Обвинение в оскорблении работников площадки Озчивит отрицает. Между тем знаменитость готова отправиться на общественно полезные работы в качестве наказания.