Бурак Озчивит из "Основания: Осман" убит горем: дом звезды под угрозой

Стихия может уничтожить имущество Бурака Озчивита.

Звезда сериалов "Великолепный век" и "Основание: Осман" Бурак Озчивит на днях вернулся из отпуска. Актер, его жена и сын два месяца провели в Бодруме – на собственной вилле. Как только Озчивит сошел с самолета в Стамбуле, ему поступили плохие новости. Оказалось, что знаменитость рискует лишиться дома на курорте.

Сейчас в Бодруме бушуют лесные пожары. Огонь подобрался слишком близко к дому знаменитости в городе Гюмюшлюк.

Экстренные службы предпринимали все усилия, чтобы стихия не перекинулась на жилые постройки. Дороги перекрыли, для борьбы с пламенем были задействованы пожарные машины, вертолеты, самолеты. Местные жители носили воду в лес ведрами. Огонь удалось потушить, но ночью он вновь вспыхнул.

Общаясь с журналистами Бурак Озчивит сообщил, что постоянно находится на связи с управляющим виллы и держит руку на пульсе. Звезда сериала "Основание: Осман" призналась, что убита горем из-за происходящего. На данный момент особняку знаменитости ничего не угрожает, однако, если ветер переменится например, ситуация может стать опасной.

Отметим, ранее стало известно, что супруга Бурака Озчивита возвращается на экраны после четырехлетнего перерыва. Фахрие Эвджен снимется в сериале "Альп Арслан". Ее партнером станет Барыш Ардуч.