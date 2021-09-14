Раскрыт секрет невероятной популярности Бурака Озчивита из сериала "Черная любовь"

Обнародованы достоинства и недостатки звезды теленовелл.

36-летний Бурак Озчивит является одним из самых высокооплачиваемых артистов в Турции. В творческой копилке актера несколько очень успешных проектов, популярных в том числе и в России. Озчивита можно увидеть в теленовеллах "Черная любовь", "Великолепный век" и "Королек — птичка певчая". Сейчас Бурак снимается в третьем сезоне исторической картины "Основание: Осман". Производство новой части ленты стартовало в начале сентября.

Редакция турецкой передачи "Вторая страница" решила раскрыть секрет популярности Бурака Озчивита у зрителя. Журналисты провели опрос, в котором свое мнение о звезде "Черной любви" высказали пять тысяч человек.

Исследователи разделили аудиторию Озчивита на две части – женскую и мужскую. Оказалось, что в фан-клубе Бурака не только представительницы прекрасного пола.

Мужчины, отзываясь о Бураке Озчивите, хвалили его телосложение и актерский талант. Женщины, в свою очередь, признавались, что без ума от взгляда Бурака и его умения перевоплощаться в кадре. 30% опрошенных дам отмечали, что Озчивит импонирует им как личность. У звезды теленовелл репутация отличного семьянина и хорошего человека.

Также журналисты просили участников опроса назвать недостатки Бурака Озчивита. Многие респонденты не смогли ответить на этот вопрос. Между тем 25% испытуемых женщин приписали Бураку ранимость, излишнюю доверчивость и прямолинейность. При этом поклонницы отмечали, что составили свое мнение основываясь на слухах, которые муссируются вокруг звезды, ведь лично с Озчивитом они никогда не встречались.

Житель Манисы на вопрос о недостатках звезды теленовелл дал очень забавный ответ. "Он слишком счастливый и богатый", – рассудил мужчина. Поклонник отметил, что на фоне Бурака чувствует себя неудачником.