Что известно о похитившем сердце российской блогерши Маши Вэй турецком актере Бураке Челике

Бурак Челик снимается в популярном турецком сериале "Основание: Осман".

На минувшей неделе в центре внимания поклонников турдизи оказался 28-летний актер Бурак Челик. Дело в том, что звезда сериала "Основание: Осман" закрутила роман с известной российской блогершей Машей Вэй. Объятия и поцелуи парочки на пляже попали в объектив папарацци. Что известно о Бураке?

Турецкий голубоглазый красавец родился в Стамбуле 21 июля 1992 года. Юноша окончил курсы при Культурном центре имени Садри Алишика.

Бурак Челик вырос в обычной рабочей семье, поэтому знает цену труду. Еще будучи студентом, он помогал своему отцу зарабатывать на хлеб. Однажды, на заправку, где трудились Бурак и его папа, случайно заехал известный агент по поиску актеров. Менеджер сразу приметил статного парня и пригласил его на кастинг моделей.

С тех пор Бурак Челик начал появляться в глянцевых журналах и участвовать в показах. В 2013-м Бурак завоевал первые места в конкурсах "Лучшая модель Турции" и "Лучшая модель в мире".

Начало актерской карьеры

Кинодебют Бурака Челика состоялся в 2013 году в теленовелле "Черный цветок". Режиссер картины Мурат Сарачоглу доверил неопытному юноше роль Сердара Кылычоглу. Работа в мелодраме открыла перед Бураком двери в киноиндустрию. С тех пор молодой человек активно снимался в фильмах и сериалах, однако в 2019-м был вынужден сделать небольшой перерыв в карьере, чтобы отслужить в армии.

Сегодня Бурак Челык снимается в исторической драме "Основание: Осман", которая очень популярна не только на родине в Турции, но и в России. Бураку досталась роль воина Гектука. 9 сентября 2021 года на экраны выйдет третий сезон теленовеллы о правлении великого Осман-бея.

Личная жизнь

Скоро Бурак Челик отпразднует 29-летие. За плечами турецкого красавца есть неудачный брак с моделью Айшенур Озкан, с которой он познакомился на конкурсе красоты – в 2013 году Айшенур завоевала титул "Лучшая модель Турции". В 2015-м знаменитости подали на развод, заявив, что надоели друг другу, дескать, отношения исчерпали себя. Расходилась пара без скандалов.

После расставания с женой Бурак Челик увлекся коллегой по цеху Ойкю Челик. Молодые люди познакомились на съемках сериала "Жизнь прекрасна, когда любишь". Этот роман, к сожалению, был недолгим.

Звезда сериала "Основание: Осман" Бурак Челик старается не посвящать общественность в перипетии личной жизни. Знаменитость принципиально не говорит на подобные темы с журналистами.

Интересный факт

Бурак Челик обожает животных. Знаменитость держит дома несколько собак и кошек. В одном из интервью актер признался, что лучшее время его дня – это время, проведенное с питомцами.