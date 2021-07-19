Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

А как же Пугачева? Вскрылись данные о двойной жизни Галкина
Отцом оказался Нагиев: узнавший шокирующую весть известный актер не смог сдержать эмоций
Паралич, инвалидность и измена любимого: как складывается судьба Анны Снаткиной
Шмелева объяснила решение пойти на выборы от "Единой России"
партнеры
Понедельник
19 июля
Лента новостей
15:10
Занять место Заворотнюк: певица Лолита с треском провалилась
15:07
"Один хорошо, а два лучше": Бледанс сняли в компании мускулистых мачо
15:03
Получившая полмиллиона от МХАТ Бузова продлила контракт с театром
15:02
"Не можешь петь – раздевайся": оголившийся на людях Костюшкин поделился советом
14:43
Нацепивший микроплавки Галкин прилюдно раздвинул ноги
14:38
"Положила мои руки на грудь": заявившей о домогательствах Прокловой нанесли ответный удар
14:32
Валерия оглушила грудного ребенка страшным криком
14:23
"Уже скоро": Сын тяжелобольного Боярского раскрыл правду о состоянии отца
14:18
Что известно о похитившем сердце российской блогерши Маши Вэй турецком актере Бураке Челике
14:15
Молодой человек попытался украсть трактор с кладбища в Подмосковье
14:02
"Бездушная тварь": Макеева сцепилась с несовершеннолетней дочерью Малькова
13:52
Долина в разноцветных шароварах развалилась на могиле Началовой
13:51
"Не хочется рушить его карьеру!": Цой проболталась о контактах смазливого Милохина с серьезными людьми
13:41
Шесть главных хитов певицы МакSим
13:31
Политолог Белковский озвучил план Авакова после отставки примкнуть к Кличко
13:26
"Придется отключить": Сокрушенная горем менеджер МакSим обратилась к россиянам
12:53
"Лепит себе подельников": Максакова обличила беззакония бывшего мужа
12:51
В Подмосковье трехлетний мальчик отравился жидкостью для мытья стекол
12:46
"Терпят друг друга ради детей": Метившая на место Бородиной звезда высказалась о разводе
12:34
Более известна как экс-жена Харламова: пустые старания Асмус жестко высмеяли
12:21
"Умрет и в гробу будет перевертываться": бывшую жену Барыкина уличили в черной магии
12:10
"Будет кирдык": побывавшая пять раз в браке Милявская открестилась от детей
11:58
Журналист Курманов: США пытаются изо всех сил сохранить свое влияние
11:52
Звезду экрана депортируют из страны за глумление над карантинными мерами
11:41
Мишустин назначил кураторов федеральных округов из числа вице-премьеров
11:33
Светская львица Тюльпанова стала жертвой изнасилования
11:15
"Сажал на трюмо и огромную кровать": всплыли детали любовных утех Пугачевой
11:04
Ровесница 7-летней дочери: пережившую метаморфозы Асмус заподозрили в пластике
10:53
"Шик": Высоцкая в бикини довела публику до экстаза
10:52
В Подмосковье электричка насмерть сбила троих человек
10:36
Хуже провинциальных выпускниц: появившуюся в "китайской подделке" Долину разнесли в пух и прах
10:35
"Конец эпохи Зеленского": генерал украинской армии предупредил о скором Майдане
10:32
Как избежать ошибки при сдаче тестов на антитела к коронавирусу
10:19
"Уникальное видео": Долина рассекретила свою связь с Пугачевой
10:13
"Секс всегда помогает": Кадыров откровенно о своей московской зазнобе и воздержании
09:50
В Госдуме высказались о полной отмене пенсионной реформы
09:42
Перенесший страшную болезнь Корнелюк страдает от последствий
09:31
Изувеченная Макеева взмолилась о помощи: Как теперь жить-то?
09:21
В Кузбассе иномарка на пешеходном переходе насмерть сбила семейную пару
09:06
Москвичей начали пускать в рестораны без QR-кода
08:53
"Поведение крайне осторожное": эксперт Дудчак удивлен позицией Лукашенко по Крыму
08:52
"Рептилоиды вернулись": появившаяся без штанов Пугачева вызвала оторопь
08:43
Россиян предупредили о повышении цен на хлеб
08:30
Жителей европейского юга России предупредили о 40-градусной жаре
08:29
Тысяч 600-700 стоит: щедрый Лепс балует своего любимчика Панайотова шикарными подарками
08:07
Прикованного к инвалидному креслу 65-летнего Носкова в Витебске сопровождала бригада врачей
06:42
Ходченкова спасла Слепакова от печальной участи
04:09
Где деньги, Гарри?: Меган Маркл и ее муж спустили 19 миллионов непонятно на что
02:21
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 19 июля
00:06
"Куча каких-то не тех мужчин вокруг": известная актриса Кузнецова вымолила мужа в храме
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Макеева пригрозила 14-летней дочери своего мужа уголовным делом
Обнаженное тело под простыней: Макеева и ее муж выставили постельные кадры с медового месяца
Макеева врезала бывшей жене Малькова: Бегать тебе полезно, ты склонна к полноте
Обозреватель Цыганков: Лукашенко обеспокоен чувством вседозволенности у силовиков
Изувеченная Макеева взмолилась о помощи: Как теперь жить-то?
"У нас не остается вариантов": советник Зеленского предупредил о развороте Украины на Восток из-за Байдена
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Что известно о похитившем сердце российской блогерши Маши Вэй турецком актере Бураке Челике

Что известно о похитившем сердце российской блогерши Маши Вэй турецком актере Бураке Челике

Бурак Челик снимается в популярном турецком сериале "Основание: Осман".
прочитано 399 раз

На минувшей неделе в центре внимания поклонников турдизи оказался 28-летний актер Бурак Челик. Дело в том, что звезда сериала "Основание: Осман" закрутила роман с известной российской блогершей Машей Вэй. Объятия и поцелуи парочки на пляже попали в объектив папарацци. Что известно о Бураке?

ПО ТЕМЕ

Звезду турецкого сериала "Основание: "Осман" застукали в объятиях российской блогерши

"Не каждый выдержит": крик души измотанного Бурака Озчивита на фоне финала "Основания: "Осман"

Основание: Осман – 1 сезон (сериал)

Турецкий голубоглазый красавец родился в Стамбуле 21 июля 1992 года. Юноша окончил курсы при Культурном центре имени Садри Алишика.

Бурак Челик вырос в обычной рабочей семье, поэтому знает цену труду. Еще будучи студентом, он помогал своему отцу зарабатывать на хлеб. Однажды, на заправку, где трудились Бурак и его папа, случайно заехал известный агент по поиску актеров. Менеджер сразу приметил статного парня и пригласил его на кастинг моделей.

С тех пор Бурак Челик начал появляться в глянцевых журналах и участвовать в показах. В 2013-м Бурак завоевал первые места в конкурсах "Лучшая модель Турции" и "Лучшая модель в мире".

Начало актерской карьеры

Кинодебют Бурака Челика состоялся в 2013 году в теленовелле "Черный цветок". Режиссер картины Мурат Сарачоглу доверил неопытному юноше роль Сердара Кылычоглу. Работа в мелодраме открыла перед Бураком двери в киноиндустрию. С тех пор молодой человек активно снимался в фильмах и сериалах, однако в 2019-м был вынужден сделать небольшой перерыв в карьере, чтобы отслужить в армии.

Сегодня Бурак Челык снимается в исторической драме "Основание: Осман", которая очень популярна не только на родине в Турции, но и в России. Бураку досталась роль воина Гектука. 9 сентября 2021 года на экраны выйдет третий сезон теленовеллы о правлении великого Осман-бея.

Личная жизнь

Скоро Бурак Челик отпразднует 29-летие. За плечами турецкого красавца есть неудачный брак с моделью Айшенур Озкан, с которой он познакомился на конкурсе красоты – в 2013 году Айшенур завоевала титул "Лучшая модель Турции". В 2015-м знаменитости подали на развод, заявив, что надоели друг другу, дескать, отношения исчерпали себя. Расходилась пара без скандалов.

После расставания с женой Бурак Челик увлекся коллегой по цеху Ойкю Челик. Молодые люди познакомились на съемках сериала "Жизнь прекрасна, когда любишь". Этот роман, к сожалению, был недолгим.

Звезда сериала "Основание: Осман" Бурак Челик старается не посвящать общественность в перипетии личной жизни. Знаменитость принципиально не говорит на подобные темы с журналистами.

Интересный факт

Бурак Челик обожает животных. Знаменитость держит дома несколько собак и кошек. В одном из интервью актер признался, что лучшее время его дня – это время, проведенное с питомцами.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: instagram.com / burakcelikofficial / www.globallookpress.com
Автор: 19 июля 2021, 14:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лишилась локонов: актрису Александру Никифорову сложно узнать

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Рептилоиды вернулись": появившаяся без штанов Пугачева вызвала оторопь

Разразился скандал
Шоу-бизнес

"Бездушная тварь": Макеева сцепилась с несовершеннолетней дочерью Малькова

Актриса продолжает воевать с семьей своего мужа
Шоу-бизнес

Светская львица Тюльпанова стала жертвой изнасилования

Экс-супруга Кержакова решилась на откровение
Шоу-бизнес

"Не хочется рушить его карьеру!": Цой проболталась о контактах смазливого Милохина с серьезными людьми

Как тиктокер всюду пролазит

Гороскоп

Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+