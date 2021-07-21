Проблемы с почками и обменом веществ: затравленная из-за веса звезда "Фитнеса" подорвала здоровье мочегонными

После выхода очередного сезона сериала "Фитнес" поклонники обратили внимание на метаморфозы, которые случились с актрисой ситкома Лелей Барановой. Артистка сильно поправилась. В Сети активно обсуждали изменения во внешности девушки. Даже появились слухи, что Леля находится в интересном положении, поэтому так располнела.
В свежем интервью Баранова призналась, что разговоры о том, что ее внешность неидеальна, сильно ее ранят. Обсуждая сплетни о беременности с коллегами по ситкому и режиссерами, Леля делала вид, что все хорошо и старалась отшучиваться. Между тем, приходя домой, актриса уже не сдерживала эмоций.
Из-за травли в Интернете Леля Баранова испытывала сильный стресс. Знаменитость заедала негативные эмоции. Чтобы похудеть, артистка начала пить мочегонные средства, которые в итоге навредили организму. У Лели начались проблемы с почками и обменом веществ, появились сильные отеки. В борьбе за фигуру мечты девушка села на диету и занялась спортом, однако ее старания не увенчались успехом из-за подорванного здоровья.
"В такие моменты себя очень сильно ненавидела", – призналась звезда сериала "Фитнес".
По словам 21-летней Барановой, ей требовалась помощь близких людей, но ее она не получила. Поддержка мамы, как считает Леля, пошла бы ей на пользу. К сожалению, с родительницей у артистки деловые отношения и необходимого тепла ей не достается. Мама, пытаясь мотивировать Лелю, присылала архивные фото, на которых та намного стройнее, чем только расстраивала дочь.
Леля Баранова не скрывает, что является заложницей комплексов. Самооценка девушки зависит от того, сколько в ней килограммов.
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