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Сериалы
Медики вернули зрение звезде сериала

Медики вернули зрение звезде сериала "Фитнес"

Татьяна Храмова. Фото: legion-media.ru
Звезде сериала "Фитнес" провели операцию. Актриса Татьяна Храмова теперь обладает отличным зрением.
прочитано 105 раз

Артистка страдала миопией высокой степени – минус шесть диоптрий. Долгое время Татьяна Храмова не решалась сделать лазерную коррекцию. Звезда сериала "Фитнес" много лет тянула с операцией, а теперь жалеет об этом.

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По словам актрисы, от первой консультации до процедуры прошло три недели. Сама коррекция лазером заняла не более пяти минут. Это, по словам знаменитости, абсолютно безболезненно. За коррекцию Татьяна Храмова отдала 90 тысяч рублей.

По словам знаменитости после операции прошло два дня. Татьяна Храмова чувствует себя отлично. Актриса уже может вернуться к работе. Операция никак не повлияла на рабочий график. Больничный звезде не потребовался.

"Вместо нового телефона подарите себе зрение на всю жизнь, вот вам мой совет", – сказала поклонникам звезда сериала "Фитнес" Татьяна Храмова. Артистка добавила, что бояться лазерной коррекции не надо.

Напомним, Татьяна Храмова в прошлом мастер спорта по художественной гимнастике. В актерстве девушка попробовала себя только несколько лет назад. С детства звезда сериала "Фитнес" привыкла следить за весом. Храмова не пьет алкоголь, в ее рационе нет сахара. Также актриса избегает продуктов с содержанием глютена.

Автор: 12 октября 2020, 18:29 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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