Ни бровей, ни ресниц: у популярного актера слезла кожа после нахождения в раскаленном ангаре

По словам Романа, главные герои картины "Огонь" – пожарники. Бравые молодцы тушат лесные пожары с самолетов. Курцину досталась роль бывшего спецназовца-вдвшника, который перешел в авиалесоохрану. Персонаж артиста – патриот и сорвиголова.
Часть сцен для фильма "Огонь" снимали в павильоне. На его территории высадили 60 деревьев с замаскированными горелками. К концу съемочного дня металлический ангар раздувался, превращался в раскаленный шар. Конструкция, как заметил Роман, нагревалась до 300 градусов.
По сценарию герой Курцина остается без пожароустойчивой куртки, поэтому артисту приходилось в майке пробираться сквозь огонь. После съемок Роман пожалел, что согласился работать без какой-либо защиты. Спустя время у артиста из-за воздействия высоких температур даже начала слезать кожа. У Курцина и его коллег в итоге не осталось ни бровей, ни ресниц.
В какой-то момент Романа решили в прямом смысле поджечь. Артист заказал из США специальный состав, с который позволяет провернуть трюк с огнем. К сожалению, актер не совсем корректно перевел инструкцию с английского. Оказалось, что с подожженным на теле веществом нельзя двигаться, в противном случае огонь перемещается на незащищенные участки кожи. Курцин понял свою ошибку только в кадре.
"Два дубля с горящей заживо кожей мы все-таки сделали", – поведала знаменитость.
В итоге на руке у Романа остался шрам от ожога. По словам Курцина, след получился в форме сердечка.
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