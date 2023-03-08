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Среда 8 марта

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Что посмотреть в марте: лучшие сериалы месяца

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Подборка новинок.

Что посмотреть? Этот вопрос частенько встает перед нами, когда мы безуспешно пытаемся найти интересный сериал, фильм, передачу, концерт, щелкая кнопки на пульте. Благо, в марте 2023 года выходит много новинок, поэтому скучать киноманам точно не придется. Рассказываем о лучших сериал месяца.

Король и Шут

Сериал порадует всех любителей панк-музыки и, в частности, культовой российской группы "Король и Шут". Картина доступна на "Кинопоиске" со 2 марта. Создатели постарались за восемь серий рассказать 26-летнюю историю музыкального коллектива вплоть до ухода из жизни лидера группы Михаила "Горшка" Горшенева.

Дейзи Джонс и The Six

Премьера сериала состоялась 3 марта на платформе Amazon Prime Video. И снова зрители смогут погрузиться в атмосферу рока. Картина снята по бестселлеру Тейлор Дженкинс Рид и рассказывает о жизни и творчестве участников вымышленной группы The Six, которая объединяется с певицей Дейзи Джонс, чтобы добиться популярности. Главную роль исполняет внучка Элвиса Пресли.

Почка

8 марта стартует второй сезон драмы-комедии о циничной инспекторше пожарной охраны Натальи Кустовой, давно потерявшей берега и идущей к своей цели по головам. В первом сезоне угроза смерти заставила ее стать более человечной, в новом сезоне главная героиня научится любить. Картина доступна в онлайн-кинотеатре KION.

Сантехники Белого дома

Подписчики НBO Max и "Амедиатеки" в марте смогут насладиться мини-сериалом, рассказывающем об одном из самых громких политических скандалов в истории США – Уотергейте 1972 года. Политический кризис привел к отставке американского лидера Ричарда Никсона.

8 марта 2023, 08:07
Фото: pixabay.com
Газета "Собеседник"✓ Надежный источник

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