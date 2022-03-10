Из уборщицы в звезду шоу "Наша Russia": что случилось с пышнотелой актрисой Юлией Сулес

10 марта день рождения празднует звезда фильма "Горько", сериалов "Восьмидесятые" и "Тихий Дон" Юлия Сулес. Актрисе исполняется 50.
Юлия Сулес родом из Подмосковья. С ранних лет она грезила актерским ремеслом, поэтому в школьные годы посещала специальные курсы. К сожалению, после выпускного Сулес была вынуждена пойти работать. О театральном вузе ей пришлось на время забыть.
Но Юлия Сулес не опускала рук. Сначала она устроилась уборщицей в Театр киноактера. Позже в учреждении дослужилась до кассира, а затем заняла должность администратора. Работала будущая звезда экрана управляющей в Театре Романа Виктюка.
В середине 90-х Юлия Сулес попробовала поступить в театральный, но ей везде отказывали. Педагоги считали, что Юлия уже слишком взрослая, поэтому для учебы не годится. В итоге Сулес поступила в Театрально-Педагогический Колледж и с успехом его окончила, а затем училась в ГИТИСе.
Дебют актрисы на экране состоялся еще во времена студенчества – в киноальманахе "Здравствуй, племя молодое...". Известной на всю страну Сулес стала благодаря работе в шоу телеканала ТНТ "Наша Russia". В скетчкоме она играла пышнотелую жену Сергея Белякова – персонажа, который разговаривал с телевизором. На сегодняшний день в творческой копилке Юлии Сулес 76 киноработ.
Юлия Сулес более 20 лет счастлива в браке с однокурсником по имени Евгений. Избранник на пять лет младше актрисы. У пары подрастает дочь Варвара.