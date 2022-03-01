Отменили "Пусть говорят" и "Мужское/женское": на Первом канале случились экстренные перемены

На понедельник, 28 февраля, на Первом канале был запланирован показ сериала "Янычар". В назначенное время зрители картину не увидели. Эфир заполнили программы информационной направленности – новостные выпуски, традиционное вечернее "Время" и ток-шоу "Время покажет".
Как оказалось, премьера сериала "Янычар" отодвигается на неопределенный срок. Кроме того, "главная кнопка страны" вновь экстренно отменяет показ всех передач развлекательной направленности. На полку легли свежие выпуски "Мужского/женского", "Пусть говорят", "Давай поженимся!", "Модный приговор" и "Жить здорово!".
Не исключено, что перечисленные выше передачи и сериал "Янычар" вернутся к аудитории на следующей неделе – с 9 марта. Перемены коснутся, вероятно, и шоу "Голос. Дети". Пока музыкальная программа перенесена на 5 марта – рабочую субботу.
Как писали "Дни.ру", ранее сетку вещания поменял телеканал "Россия 1". Руководство канала отменило премьеру сериала "Линия света", снятого на Украине. Кроме того, "Россия 1" увеличила время эфира нескольких общественно-политических ток-шоу.