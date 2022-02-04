"Чемоданы собрать не успели": звезда "Кухни" с детьми спешно покинула Россию среди ночи

35-летняя актриса Мария Горбань и ее супруг, оператор Кирилл Зоткин, накануне ночью покинули Россию вместе с детьми. Собирались супруги в спешке. "Чемоданы собрать не успели, свалили кучу чего-то", - поделилась артистка в личном микроблоге.
Как оказалось, Зоткин сделал Горбань сюрприз – внепланово организовал поездку на Шри-Ланку. Причина – годовщина свадьбы и шесть месяцев с появления на свет их общего сына Нилана. Утром Кирилл сообщил жене, что в час ночи у них самолет и надо срочно собирать детей.
Горбань призналась, что такие сюрпризы видела только в кино. По признанию актрисы, сначала она запротестовала. Актриса тревожилась за детей. В итоге Марию удалось переубедить.
Сейчас звезда "Кухни" наслаждается отдыхом. Актриса благодарна избраннику за неожиданные каникулы. Знаменитость уже публикует в соцсети снимки в купальнике. Надо сказать, Горбань довольно быстро пришла в форму после родов.
Мария Горбань, напомним, замужем во второй раз. Первым супругом актрисы был осветитель Олег Филатов. В этих отношениях у знаменитости появился первенец – дочь Стефания.