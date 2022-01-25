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Сериалы
Доведенный до изнеможения Дмитрий Нагиев: Апогей гнусности и гадости

Доведенный до изнеможения Дмитрий Нагиев: Апогей гнусности и гадости

Известный артист сделал неожиданное признание.
прочитано 186 раз

Съемки нового сезона сериала "Чикатило" довели актера Дмитрия Нагиева до изнеможения. Артист вновь перевоплощался в одного из самых жестоких маньяков Советского Союза.

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Как признался Нагиев, заключительная часть ленты потребовала от него сложной внутренней работы. Вживаться в роль было психологически тяжело. У персонажа, говорит Дмитрий, прослеживалось как бы раздвоение личности: то он вел себя как политзаключенный, то превращался в шизофреника.

По словам Нагиева, на съемках "Чикатило" его самого "растрепало" эмоционально. В финале, отметил Дмитрий, сюжет достигает "апогея гнусности и гадости".

Фото: Пресс-служба

Покажут свежие эпизоды ленты "Чикатило" в марте 2022 года. Транслировать картину будет сервис Okko.

Снимали финал истории о маньяке летом минувшего, 2021 года. В основу сценария, напомним, легли факты из биографии самого кровавого душегуба СССР Андрея Чикатило. К работе над вторым сезоном "Чикатило" подключился актер Виталий Кищенко, которого зрители знают по телепроектам "Метод", "Угрюм-река" и другим.

Фото: Пресс-служба

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 25 января 2022, 12:48
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