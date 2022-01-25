Доведенный до изнеможения Дмитрий Нагиев: Апогей гнусности и гадости

Съемки нового сезона сериала "Чикатило" довели актера Дмитрия Нагиева до изнеможения. Артист вновь перевоплощался в одного из самых жестоких маньяков Советского Союза.
Как признался Нагиев, заключительная часть ленты потребовала от него сложной внутренней работы. Вживаться в роль было психологически тяжело. У персонажа, говорит Дмитрий, прослеживалось как бы раздвоение личности: то он вел себя как политзаключенный, то превращался в шизофреника.
По словам Нагиева, на съемках "Чикатило" его самого "растрепало" эмоционально. В финале, отметил Дмитрий, сюжет достигает "апогея гнусности и гадости".
Покажут свежие эпизоды ленты "Чикатило" в марте 2022 года. Транслировать картину будет сервис Okko.
Снимали финал истории о маньяке летом минувшего, 2021 года. В основу сценария, напомним, легли факты из биографии самого кровавого душегуба СССР Андрея Чикатило. К работе над вторым сезоном "Чикатило" подключился актер Виталий Кищенко, которого зрители знают по телепроектам "Метод", "Угрюм-река" и другим.