Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Зачем Лановой оставался с юной Куликовой один на один в аудитории: признание звезды "Склифосовского"
Принц Гарри решил бросить Меган Маркл ради дорогой женщины
"Целуются взасос с мужиками": поменявшему пол Дроботенко досталось
Прозревшая Гурцкая поведала о своем состоянии: Чувствую себя нормальной
партнеры
Четверг
17 февраля
Лента новостей
11:48
В России вновь выявили свыше 180 тысяч новых случаев COVID-19
11:34
Кость в горле: со скандалом покинувший "Моссовет" Домогаров вбил последний гвоздь в крышку театра
11:29
Теряет возможность ходить: врачи вынесли Елизавете II приговор
11:23
"Бросает семью с тремя детьми": Раскрыта правда о звезде "Кухни" Горбань
11:23
Пил до беспамятства, ударился в веру и умер в ДТП: что стало со звездой "Я шагаю по Москве" Локтевым
11:12
"Как вы позоритесь!": опороченный Сухоруков потрясен гнусной ложью
11:08
Оставивший Пугачеву ни с чем Галкин публично признался в чувствах молодой
11:06
Опасная болезнь и пагубное пристрастие: вид звезды "6 кадров" поверг в шок
10:47
Неудачная операция чуть не свела изуродованную Алентову в могилу: Мне стало страшно!
10:45
"Вскрикиваю от боли": с Бледанс случилось большое несчастье
10:42
"Вставляет палки в колеса": кому нужно золото сдавшей Валиевой
10:01
Врачи вынесли вердикт травмированному Милохину
10:01
Jeep Wrangler 80 anniversary: Надежность, брутальность и залихватская харизма
09:47
"Родители точно не похвалят": вскрылся смертельный порок Газманова
09:36
Переломанная Савельева показала жуткое фото из больничной палаты
09:12
Материлась и рыдала: врач шокирован состоянием истекающей кровью изувеченной Асмус
09:07
Как списать долги по ЖКХ: юрист Хантимиров назвал способы
08:44
"Одним словом к полу прибью!": актриса Маслова набросилась на пускающих слюни мужиков
08:43
Разбитая подлым поступком Боня публично разнесла завравшуюся Бородину: Лает дома на диване
06:21
В черной коже: роковая Долина поразила народ странным видом
04:19
"Восстановление справедливости": Убившему женщину Алеку Болдуину грозит срок
02:33
Никола Студеный: приметы и традиции 17 февраля
00:52
Преследующий экс-супругу Канье Уэст признал свою вину: Издевательство
22:15
Жена принца Чарльза плюнула в кокетку Маркл: Бесстыдница
21:55
Запросы выросли: россияне назвали необходимую для достойной жизни в старости сумму
21:31
Откачавшая жир 57-летняя Апина нашла повод для гордости: Хочется показать, какая у меня задница
21:15
Ведущий "60 минут" Попов: Белый дом готовится разыграть карту "сильной державы"
21:10
Воры вломились в дом бывшего худрука Большого театра
20:45
Стало известно о госпитализации 91-летнего Краско: Не оклемался
20:34
Буйный мужчина расписал кровью стены подъезда любовницы в Ленобласти
20:28
"13-я и 15-я зарплата": Милонов пообещал россиянам лучшую жизнь после признания ДНР и ЛНР
20:15
Вскрылись причины нападок Стефановича на Пугачеву: Заводил успех женщины
19:50
Повлияет ли на качество продуктов минимальная наценка в 5% – ответил эксперт
19:50
В Ивановской области поезд влетел в иномарку
19:23
У 76-летней матери Королевой есть шанс родить: Она еще может
18:59
"Ух!": Сорвавшая с себя одежду Лолита задорно встряхнула сосками
18:39
"Умирают от отсутствия ухода": врач Нурисламов рассказал об ужасных условиях в ковидной реанимации
18:17
"Хоть 15-летнюю девочку играть": пенсионерка Долина теперь выглядит младше и свежее дочери
18:03
Бывшую любовницу Тимати "кинул" известный миллиардер
17:53
"Секс – завтрак чемпионов": Молодая жена намекнула на бурный интим с пенсионером Цекало
17:36
"Можно поздравлять": выпирающий живот 45-летней Погодиной спровоцировал шумиху
17:34
Зеленский допустил проведение референдума по Минским соглашениям
17:30
"Холодею от ужаса": Кожа больной Заворотнюк сморщилась как печеное яблоко
17:30
Грозит ли костлявая рука голода: финансовый советник Киркорова проверил Бузову на обнищание
17:27
"Один из самых страшных дней в жизни": Бузова попала в крайне опасную ловушку
17:25
Военную технику России заметили на Крымском мосту
17:14
"Звоночек звякнул": после долгой борьбы с раком Донцова вновь подверглась тяжелым испытаниям
17:00
"Настолько пофиг": зачем покрасневший Киркоров засветил себя в кровати
16:43
Запад решил окончательно разрушить экономику Украины – эксперт Пикта
16:41
Ставшая бабушкой Марина Зудина высказалась о скандале: Отыгрываться на ребенке – грех!
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Появившуюся на сцене Цымбалюк-Романовскую облизали с ног до головы
Песков рассказал о шутках Путина по поводу сообщений о "точной дате вторжения России"
"Хам, подонок и бездарность": известная актриса распекла Нагиева
"Стирает грань между мужским и женским": по любителю экспериментов Киркорову жестко прошлись
Потеряв родных, решил уйти в монахи и переписать все на церковь: как живет Дмитрий Дюжев
Никто не пришел: звезды наплевали на похороны Кириенко
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Опасная болезнь и пагубное пристрастие: вид звезды "6 кадров" поверг в шок

Опасная болезнь и пагубное пристрастие: вид звезды "6 кадров" поверг в шок

Звезда популярного шоу сильно располнела.
прочитано 133 раза

56-летний Эдуард Радзюкевич известен благодаря работе в скетч-шоу "6 кадров" и ситкоме "Папины дочки". Последние годы знаменитость практически не появляется на экранах. Эдуард не ведет соцсетей, поэтому поклонники давно потеряли его из виду. Ходят слухи, что Радзюкевич сейчас сосредоточен исключительно на театральной карьере.

ПО ТЕМЕ

Звезда скетч-шоу "6 кадров" Эдуард Радзюкевич об алкоголизме: Лег в клинику и зашился

Радзюкевич прокомментировал слухи о большом гонораре для Добронравова из бюджета

Появление Эдуарда Радзюкевича на премьере фильма "Одиннадцать молчаливых мужчин" стало настоящей сенсацией. Знаменитость не сразу узнали. Актер значительно прибавил в весе и обзавелся сединой. Вид Эдуарда поверг в шок.

Отметим, ранее ходили слухи о нездоровье звезды "6 кадров". Дескать, из-за недуга со звездой произошли метаморфозы. Сплетни частично были верны. Радзюкевич в одном из интервью рассказал, что перенес ишемическую атаку – в его мозге образовался тромб, который нарушил кровообращение. Состояние актера было близко к инсульту. К счастью, медикам удалось поставить Эдуарда на ноги.

Чуть менее двух лет назад Радзюкевич жаловался журналистам, что начал стремительно толстеть. Вес начал увеличиваться, когда Эдуард отказался от пагубного пристрастия – курения. До этого звезда экрана более 30 лет не выпускала сигарету из рук.

У артиста также были проблемы с алкоголем. Радзюкевич смог справиться с зависимостью после рождения сына. От выпивки артист отказался без малого два десятка лет назад.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 17 февраля 2022, 11:06 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезда "Сватов" Федор Добронравов предстал в неожиданном амплуа

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Разбитая подлым поступком Боня публично разнесла завравшуюся Бородину: Лает дома на диване

Телеведущая раскрыла правду
Шоу-бизнес

"Моя жизнь зашла в тупик и дальше делать нечего": безутешная Малышева прорыдала всю ночь

Телеведущая оказалась в тупике

Сериалы

"Одним словом к полу прибью!": актриса Маслова набросилась на пускающих слюни мужиков

Артистка рассказала о личном
Шоу-бизнес

Потеряв родных, решил уйти в монахи и переписать все на церковь: как живет Дмитрий Дюжев

Печальная судьба актера

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года
Благоприятные дни для переезда в 2022 году
Благоприятные дни для инвестиций в 2022 году
Удачные дни для стрижки в 2022 году

Здоровье

В России вновь выявили свыше 180 тысяч новых случаев COVID-19
"Умирают от отсутствия ухода": врач Нурисламов рассказал об ужасных условиях в ковидной реанимации
В России за сутки выявили 179 284 случая заражения коронавирусом
Заслуженный врач России оценил вероятность новой волны коронавируса

Спорт

"С самых первых шагов": Как фигуристка Валиева пробилась в большой спорт
МОК отказался засчитывать результаты попавшей в допинг-скандал Валиевой
Попавшая в допинг-скандал Валиева показала неожиданные результаты
Валиева рухнула на лед после вскрывшейся правды о попадании в организм допинга

Регионы

Буйный мужчина расписал кровью стены подъезда любовницы в Ленобласти
В Орехово-Зуево мужчина убил возлюбленную ножом
В Челябинской области ребенка госпитализировали после нападения стаи собак
В Петербурге проходчик погиб при проведении работ в метро
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+