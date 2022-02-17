Опасная болезнь и пагубное пристрастие: вид звезды "6 кадров" поверг в шок

Звезда популярного шоу сильно располнела.

56-летний Эдуард Радзюкевич известен благодаря работе в скетч-шоу "6 кадров" и ситкоме "Папины дочки". Последние годы знаменитость практически не появляется на экранах. Эдуард не ведет соцсетей, поэтому поклонники давно потеряли его из виду. Ходят слухи, что Радзюкевич сейчас сосредоточен исключительно на театральной карьере.

Появление Эдуарда Радзюкевича на премьере фильма "Одиннадцать молчаливых мужчин" стало настоящей сенсацией. Знаменитость не сразу узнали. Актер значительно прибавил в весе и обзавелся сединой. Вид Эдуарда поверг в шок.

Отметим, ранее ходили слухи о нездоровье звезды "6 кадров". Дескать, из-за недуга со звездой произошли метаморфозы. Сплетни частично были верны. Радзюкевич в одном из интервью рассказал, что перенес ишемическую атаку – в его мозге образовался тромб, который нарушил кровообращение. Состояние актера было близко к инсульту. К счастью, медикам удалось поставить Эдуарда на ноги.

Чуть менее двух лет назад Радзюкевич жаловался журналистам, что начал стремительно толстеть. Вес начал увеличиваться, когда Эдуард отказался от пагубного пристрастия – курения. До этого звезда экрана более 30 лет не выпускала сигарету из рук.

У артиста также были проблемы с алкоголем. Радзюкевич смог справиться с зависимостью после рождения сына. От выпивки артист отказался без малого два десятка лет назад.