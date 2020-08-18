Звезда скетч-шоу "6 кадров" Эдуард Радзюкевич об алкоголизме: Лег в клинику и зашился

Звезда скетч-шоу "6 кадров" рассказала о проблемах со здоровьем. Плотный рабочий график отразился на организме Эдуарда Радзюкевича. Знаменитость отказалась от алкоголя и сигарет.

Несколько лет назад появились слухи о том, что звезда программы "6 кадров" перенесла инсульт. Сообщалось, что у актера Эдуарда Радзюкевича случился удар на фоне переутомления и недосыпа. Якобы из-за недуга знаменитость начала набирать вес.

В свежем интервью Радзюкевич пояснил, что сплетни о его нездоровье были верны лишь частично. Эдуард перенес ишемическую атаку – кратковременное нарушение кровообращения в головном мозге из-за тромба. Подобное состояние близко к инсульту, но им не является. Ухудшение самочувствия произошло из-за усталости.

Эдуард Радзюкевич отметил также, что изменение в весе не связаны с перенесенной атакой. Артист скетч-шоу "6 кадров" начал поправляться, отказавшись от курения. "До этого 31 год не выпускал сигарету из рук. В результате нарушился обмен веществ, и вес пошел вверх", – поведала знаменитость.

Рассказал артист о еще одной проблеме, с которой ему удалось справиться 16 лет назад. Как оказалось, знаменитость страдала зависимостью от спиртного. После рождения сына Эдуард Радзюкевич взял себя в руки. "Лег в клинику и зашился", – поведала звезда скетч-шоу "6 кадров". Алкоголизм артист считает не распущенностью, как думают многие, а реальной болезнью. "Она требует принятия жесткого решения. Но насильно спасти человека нельзя", – поделилась знаменитость.