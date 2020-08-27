Звезда сериалов "Папины дочки" и "Кадетство" Ольга Хохлова раскрыла секрет крепкого брака. Артистка считает, что главное в супружеской жизни – это уважение личного пространства другого.

Актриса вышла замуж в 1988 году за потомственного моряка Вячеслава Шикалова. Влюбленные познакомились во Владивостоке, куда артистка приехала, чтобы учиться в вузе. Хохлова и Шикалов вместе уже более 30 лет. У пары двое взрослых детей.

По словам артистки, секрет долгой семейной жизни заключается в уважении. "Просто мы даем друг другу дышать", – сказала артистка. Вячеслав и Ольга не пытаются изменить привычки друг друга, не нарушают личных границ.

Муж уважает профессию Хохловой. Супруг с пониманием относится к тому, что иногда на сцене или в кадре артистке надо раздеться. "Понимание и доверие – наверное, это и есть секрет нашего семейного долголетия", – сказала звезда сериала "Папины дочки".

Хохлова признается, что своей жизни без избранника не представляет. Вячеслав как никто другой понимает ее.

У Ольги Хохловой и Вячеслава Шикалова две дочери. Старшая наследница актрисы, Олеся, живет в США. Девушка вышла замуж за американца, спортсмена Dirty Biker. У пары есть двухлетний сын, который говорит только по-английски.

Младшая дочь звезды сериала "Папины дочки" тоже замужем. Не так давно стала мамой мальчика. "Получив диплом экономиста, положила его на полку, поступила в престижную школу Movie park school и освоила там все, что касается видеосъемки, монтажа, графики, рекламы", – рассказала о наследнице Ольга Хохлова.