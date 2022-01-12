Что свело в могилу молодую звезду сериала "Глухарь": труп пролежал четыре дня

Обнародована предположительная причина кончины Алексея Гериловича. О смерти знаменитости сообщили сегодня, 12 января.
Звезда "Глухаря" ушла из жизни от острой сердечной недостаточности. Герилович был фанатом спорта, активно тренировался и использовал специальные средства для роста мускулатуры. Кроме того, Алексей употреблял спиртные напитки. Судя по всему, увлечения свели знаменитость в могилу, растрепав его сердце.
К моменту обнаружения артист был мертв четыре дня. 18 февраля Алексей должен был отпраздновать 49-й день рождения.
Как писали "Дни.ру", Алексей Герилович продолжительное время не брал трубку, поэтому его друзья забили тревогу. Друг артиста наведался в его жилище – у мужчины были ключи. Приятель нашел Гериловича на кухне, тот лежал голый и не дышал.
Алексей Герилович учился актерскому ремеслу в школе Юрия Грымова, имел диплом белоруской академии искусств. В творческой копилке актера более 60 киноработ. Алексей часто появлялся в кадре в амплуа криминальных личностей и телохранителей. Коллеги говорят о Гериловиче только хорошее.