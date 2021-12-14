"Важно именно в юности": Литвинова рассказала о контактах с режиссером Соловьевым

Не обошла стороной трагическое событие и Рената Литвинова. На своей странице в "Инстаграм" актриса опубликовала пост, в котором рассказала о том периоде жизни, когда ей довелось видеть Соловьева и общаться с ним.
По словам актрисы, режиссер очень повлиял на нее в молодости. Тогда Рената обучалась на сценарном факультете в ВГИКе, а Сергей преподавал курс по режиссуре. Будущая актриса бегала на его лекции и училась практически на двух специальностях. Литвинова пишет, что попасть к Соловьеву было счастьем, он был "оплотом свободы". Также на лекции режиссер приглашал "мятежных мастеров": Анатолия Васильева, Валерия Рубинчикова.
Актриса убеждена, что именно Соловьев сделал ее такой, какая она есть. Рената пишет: "Учил любить и понимать хорошее кино. Как это важно именно в юности, чтобы понять, с кем ты и кем будешь потом!". В конце своего поста Литвинова поблагодарила Соловьева за то, что он был в ее жизни.
Напомним, что Сергей Соловьев – режиссер, который снял такие великие кинокартины, как "Асса", "Анна Каренина", "Сто дней после детства". А в восьмидесятых годах его даже позвали принять участие в Венецианском кинофестивале в качестве жюри.