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Сериалы
Корикова напомнила о себе после ухода в монастырь разрушившей ее счастье Васильевой

Корикова напомнила о себе после ухода в монастырь разрушившей ее счастье Васильевой

Много лет назад Екатерина Васильева не приняла беременную Елену Корикову в свою семью.
прочитано 827 раз

Звезда фильма "Чародеи", сериалов "Берега моей мечты" и "Королева Марго" Екатерина Васильева пару недель назад стала монахиней. 76-летняя актриса приняла постриг, дав перед этим три обета: послушания, целомудрия и нестяжания.

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Решение артистки уйти в монастырь вызвало резонанс в обществе – одни поддерживали актрису, другие, наоборот, критиковали. Например, дочь Валентины Талызиной, Ксения Хаирова, в эфире популярного ток-шоу заявила, что Екатерина Васильева должна была перед постригом попросить прощения у несостоявшейся невестки Елены Кориковой – звезды сериала "Бедная Настя". Дескать, есть у 76-летней актрисы грехи, которые надо замаливать.

Много лет назад единственный сын Екатерины Васильевой Дмитрий Рощин влюбился в Елену Корикову. Молодые люди собирались пожениться. Елена носила под сердцем малыша.

Васильевой Корикова не нравилась. Она разрушила счастье влюбленных. Актриса сделала все, чтобы сын выгнал беременную Елену. Поговаривают, что Екатерина Сергеевна внушила Дмитрию, что ребенок не от него.

Звезда сериала "Бедная Настя" родила сына Арсения и воспитала его одна. Дмитрий связь с мальчиком не поддерживал.

Сегодня Елена Корикова живет в Черногории – купила там дом. Ходят слухи, что Елена удачно вышла замуж и как сыр в масле катается, но подтверждения этим сплетням нет.

Накануне Корикова впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками в соцсетях. На фоне шумихи актриса как будто намекнула, что у нее все прекрасно. Звезда "Бедной Насти" опубликовала в личном инстаграм-аккаунте красивый снимок – она запечатлела рассвет над морем и пожелала всем хорошего дня.

Дмитрий Рощин, в свою очередь, сегодня служит священником в одном из храмов Москвы. Он женат, супруга родила ему шестерых детей. Поговаривают, что живут Рощины небогато.

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Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 8 сентября 2021, 11:59 Источник: 7 Дней.ru ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость850717
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8 детей! ВОСЕМЬ
Гость847514
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ну, конечно, в 76 пора переезжать ближе к богу <цензура> в этом возрасте грешить нет ни здоровья, ни желания..
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