Исхудавшая Цуканова-Котт после тяжелой болезни: Я просто боролась за свою жизнь

32-летняя актриса Анна Цуканова-Котт сообщила о перенесенном COVID-19. Болезнь у актрисы сериала "Мажор" протекала в тяжелой форме.
Однажды у знаменитости поднялась высокая температура. По словам Анны, жар не сбивался даже медикаментами. Цуканова-Котт сделала ПЦР-тест, который дал положительный результат. Актриса изолировалась от родственников в квартире своей мамы. Анна выполняла все предписания врачей, но ее состояние только ухудшалось.
Звезду "Мажора" госпитализировали. В больнице актрису положили под капельницу, сделали ей КТ. Томография показала 25% поражения легких.
"Капали меня целыми сутками несколько дней. Но лучше не становилось", – поведала Анна.
На третий день в стационаре Цуканова-Котт потеряла аппетит. Она не могла пить и говорить. "Я просто боролась за свою жизнь", – вспомнила актриса в личном микроблоге. В какой-то момент звезде показалось, что конец близок.
Через семь дней Анна Цуканова-Котт пошла на поправку. К моменту выписки артистка сильно исхудала. Ко всему прочему она начала испытывать психологические проблемы. Анна впала в депрессию. Она страдала от слабости и приступов паники.
Сейчас Цуканова-Котт чувствует себя хорошо. Обследование показало, что здоровье артистки восстановилось. Эмоционально знаменитость сейчас тоже стабильна. У актрисы сериала "Мажор" появились силы и вдохновение для творчества.
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