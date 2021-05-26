Веденская рассказала об измене мужа с известной актрисой

Анастасия Веденская призналась, что Владимир Епифанцев изменял ей с ее близкой подругой – Анной Цукановой-Котт.

Анастасия Веденская и Владимир Епифанцев более десяти лет были законными супругами, но их брачный союз оказался далек от идеальности. 36-летняя актриса с горечью призналась, что муж ей изменял. Анастасия Веденская стала гостьей программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" и даже поименно назвала любовниц Епифанцева.

Одной из главных разлучниц стала близкая подруга артистки и, к тому же, известная актриса Анна Цуканова-Котт. Анастасия долгое время не верила в отношения между мужем и подругой, хотя ее и предупреждали бдительные друзья. Она защищала Анну, но теперь понимает, что вела себя просто "как дурочка". Веденская уверена, что это Цуканова-Котт стала инициатором отношений с ее бывшим мужем. Анна знала, как угодить Владимиру, и всегда хвалила его. В итоге мужа Веденской привлекла мягкость ее подруги. Сама же Анастасия всегда говорила правду, которую ее избранник слышать не хотел.

После романа со звездой "Ералаша" в жизни Епифанцева были и другие женщины, например, помощница по хозяйству Юлия. Эта девушка постепенно вытеснила хозяйку дома и стала музой ее мужа. Напомним, что звездный брак распался еще в 2018 году.

Ранее "Дни.ру" писали о том, какой неожиданный сюрприз получила Анастасия Веденская на передаче Бориса Корчевникова.