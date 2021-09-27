Рухнул и начались судороги: актера сериала "Выстрел" госпитализировали без сознания

Коллеги очень волнуются за молодого артиста.

Актер сериалов "Выстрел", "Склифосовский", "Бывшие" оказался в больнице. 32-летнему Даниле Шевченко резко стало плохо после спектакля в театре "Эрмитаж".

Знаменитость почувствовала недомогание прямо на сцене. В какой-то момент Шевченко не смог удержаться на ногах, рухнул и ударился о порог. К находящемуся без сознания Даниле бросились коллеги. К ужасу присутствующих, у артиста начались судороги.

Знаменитости вызвали "скорую". Артиста доставили больницу имени Боткина, где он пришел в себя. Шевченко в медицинском учреждении задерживаться не стал. Он выписался в тот же день в удовлетворительном состоянии.

В "Эрмитаже" Данила должен появиться во вторник. Коллеги очень переживают за Шевченко и ждут его возвращения.

По данным СМИ, неприятный эпизод с артистом произошел 25 сентября. Знаменитость в этот день играла в постановке для детей "Леля и Минька в школе клоунов".

Как писали "Дни.ру", накануне была госпитализирована телеведущая Лариса Гузеева. По слухам, у звезды шоу "Давай поженимся!" обнаружили коронавирусную инфекцию, проблемы с дыханием и почками. Состояние Гузеевой называют "тяжелым".