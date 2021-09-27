Анатолий Кот о романе на съемках "Маргоши": Это был срыв башки, безумие

Актер Анатолий Кот женат в третий раз.

Актер Анатолий Кот женат на коллеге по цеху Янине Колесниченко. Знаменитости познакомились на съемках сериала "Маргоша". "Это был срыв башки, безумие — химия какая-то!" – вспомнил о начале романа Кот в свежем интервью.

По слухам, первое время Анатолий и Янина встречались тайно. Артисты не хотели, чтобы коллеги по теленовелле знали об их связи. В 2011 году у Кота и Колесниченко родилась дочь Арина. Незадолго до появления малышки артисты поженились.

Анатолий признался, что сегодня в его семье царит идиллия. Супруга понимает его как никто другой. Есть мнение, что браки, в которых оба супруга актеры, всегда проблемные. Кот отмечает, что профессия действительно оказывает влияние на личную жизнь, однако любящие люди все могут преодолеть. Единственное, что огорчает артиста, – несовпадающие графики, которые не позволяют отдыхать вместе.

Дочери Кота, Арине, уже девять лет. Наследница звезд сериала "Маргоша" перешла в четвертый класс и увлекается верховой ездой.

Янина Колесниченко – третья жена Анатолия Кота. От второго брака со стилистом Еленой Кот у актера есть 17-летняя дочь Алиса. Первенец знаменитости учится в выпускном классе. Алиса живет в Минске с мамой и собирается пойти по стопам папы – поступать на актерский факультет.