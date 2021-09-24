Нарисовавшая брови грудничку звезда "Деффчонок" подверглась травле

Звезда сериала "Деффчонки" подверглась нападкам из-за безобидной шутки. Галина Боб показала в личном микроблоге забавное видео с пятимесячной дочкой Маргаритой. Артистка запечатлела малышку с нарисованными бровями. Также за кадром был слышен смех Галины.
Ролик некоторые пользователи Сети встретили в штыки. Дескать, ребенок еще слишком мал, чтобы возразить родителю, объяснить, что ему подобные шутки не нравятся. Звезда "Деффчонок" получила множество негативных отзывов, ее практически затравили.
Галина Боб не стала отмалчиваться. Артистка заявила, что хорошенько посмеялась, читая гневные комментарии. Всем недовольным знаменитость пожелала позитива. "Побольше любимой работы, побольше внимания со стороны ваших мужчин… ну и тогда вам просто некогда будет писать негативные сообщения…" – написала звезда сериала "Деффчонки" в личном инстаграм-аккаунте.
Напомним, Галина Боб замужем за режиссером Сергеем Корягиным. Также пара воспитывает сыновей – шестилетнего Льва и четырехлетнего Андрея.
На днях Корягин и Боб крестили младшего ребенка. После церковного обряда актриса и ее муж решили рассекретить лицо малышки.
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