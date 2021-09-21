Звезда "Деффчонок" провела религиозный обряд над дочкой в особый день

Известная российская артистка Галина Боб преуспела не только в карьере, но и в личной жизни. Женщина построила крепкую семью и произвела на свет троих детей — двух мальчиков и одну девочку. Ее дочь Маргарита родилась в апреле 2021 года. Во время беременности звезда сериала "Деффчонки" попала в страшную автокатастрофу, однако отделалась лишь эмоциональным потрясением. Чтобы защитить малышку от возможных бед, суеверная актриса, наконец, решилась ее крестить.
Галина Боб заявила, что таинство в церкви провели 20 сентября, в особенную дату. "Всех наших деток мы покрестили именно в этот день по чистой случайности", — выразилась знаменитость. Таким образом у актрисы появился большой семейный праздник.
Артистка разместила в инстаграм-аккаунте фотографии с любимыми родственниками, которые были сделаны после священного обряда. На малышку Маргариту надели забавный комбинезон с ушками на капюшоне. В кругу родных людей звезда сериала "Деффчонки светилась от счастья.
Пользователи Сети поздравили Галину Боб с приобщением дочки к духовной жизни. Крещенная девочка потрясла народ своим очарованием. "Какая кнопочка махонькая!", "Такая она булочка", "Какое чудо", "Пусть Бог хранит вашего ангелочка", — написали звезде сериала "Деффчонки".
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