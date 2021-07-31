"Отвратительно и высокомерно": звезды ситкома "Деффчонки" сцепились на публике

Актрисы Анастасия Уколова и Галина Боб, как выяснилось, не ладили на съемках ситкома.

Сериал "Деффчонки" выходил на экраны шесть лет. Финал теленовеллы состоялся еще в 2018 году, между тем только сейчас стало известно, что на площадке ситкома обстановка была недружественной. Накануне актрисы ленты вдруг сцепились на глазах у шокированной публики.

27-летняя Анастасия Уколова, игравшая роль Стаси, рассказала поклонникам, что ее коллега по сериалу актриса Галина Боб "вела себя отвратительно и высокомерно". Галина, как сообщила Анастасия, даже не считала нужным здороваться с ней.

Уколова добавила, что "Деффчонки" – это дебютный в ее карьере проект. На площадке ситкома она делала первые шаги и была чувствительна ко всему, что происходило вокруг.

"Я боялась идти на съемку, ревела по вечерам", – поделилась Анастасия в личном инстаграм-аккаунте.

Все, кроме Боб, поддерживали Уколову. По словам девушки, за шесть лет совместной работы Галина ни разу не была дружелюбна с ней. Анастасия испытывает страх, рассказывая о закулисье шоу. На враждебность коллеги по цеху исполнительница роли Стаси сегодня не обижается.

36-летняя Боб, узнав о претензиях Уколовой, не стала отмалчиваться. Галина опровергла заявление Анастасии. По словам исполнительницы роли Маши Бобылкиной, на момент съемок финальных сезонов она уже была дважды мамой. На площадку актриса приезжала с детьми и в перерывах между дублями уделяла время им, а не партнерам по кадру. Интриги, которые плелись в творческом коллективе ситкома, Галину не интересовали.

Боб добавила, что презирает людей, которые позволяют себе сплетничать за спиной. Галина заявила, что у Анастасии слишком завышена самооценка.

Уколова тем временем вновь набросилась на коллегу по цеху. Актриса отметила, что Боб оправдывает собственное отвратительное поведение детьми и придумывает отговорки. Анастасия язвительно заметила, что в будущем, став мамой двоих деток, обязательно найдет время, чтобы поздороваться с артистом, который сидит рядом на гриме.