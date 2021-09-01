Дарья Мороз получила горькую весть накануне дня рождения: Эмоций сейчас больше, чем слов

В МХТ им. Чехова сняли сразу две популярные постановки. Худрук Сергей Женовач вывел спектакли "Идеальный муж. Комедия" и "Карамазовы", к созданию которых еще в 2013 году приложил руку режиссер Константин Богомолов.
В соцсетях Богомолов уже отреагировал на решение Женовача. Константин дал понять, что расстроен происходящим. Режиссер отметил, что эти спектакли были важны дня него и он хочет с ними попрощаться.
Об изменении репертуара театра высказалась и бывшая жена Константина Богомолова, звезда сериала "Содержанки" Дарья Мороз. Актриса была задействована в обеих постановках. Знаменитость считает, что сложившаяся ситуация – это большая потеря для зрителей.
"Эмоций сейчас больше, чем слов", – призналась Мороз.
Дарья рада, что творческому коллективу и поклонникам позволили попрощаться с постановками. Артистка пригласила любителей театра в последний раз посмотреть на героев.
Дарья Мороз добавила, что вышеназванные спектакли утверждались еще легендарным Олегом Табаковым. Артистка поблагодарила мэтра за подаренную возможность сделать что-то важное для театра и для себя.
Отметим, горькую весть Дарья Мороз получила накануне личного праздника – 1 сентября знаменитость отмечает день рождения. Звезде сериала "Содержанки" исполнилось 38 лет.
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