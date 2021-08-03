Раскрыты детали предстоящих похорон известного актера Рудакова

Известный актер Анатолий Рудаков ушел из жизни 1 августа. Как сообщили в Союзе кинематографистов, церемония прощания со звездой сериалов "Морские дьяволы — 2", "Агент национальной безопасности" состоится 5 августа в Санкт-Петербурге в церкви Серафима Саровского. Желающих проводить артиста в последний путь будут ждать к 13:00 по мск.
Погребение Анатолия Рудакова пройдет в тот же день. Актера похоронят на Серафимовском кладбище.
Звезда кино и сериалов Анатолий Рудаков скончался на 72-м году жизни. Актер умер от остановки сердца. Об этом сообщил сын знаменитости.
Отметим, ранее бывшая сотрудница кинокомпании "Ленфильм", давняя подруга актера Ирина Тарасова сообщала в соцсетях, иную причину смерти Анатолия Рудакова. По словам женщины, артист скончался от последствий ковида. Неделю назад Тарасова разговаривала по телефону с Рудаковым. В той беседе звезда жаловалась на тяжелое течение болезни.
Напомним, Анатолий Рудаков окончил ЛГИТМиК. В его творческой биографии около сотни киноработ. Он снимался в проектах "Государственная граница", "Макар-следопыт", "Преступление и наказание", "Мастер и Маргарита" и других.
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