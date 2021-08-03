"Таня из тех женщин, которых не забывают": близость Арнтгольц с бывшим мужем вызвала удивление

Татьяна Арнтгольц в феврале этого, 2021 года, во второй раз стала мамой. Артистка подарила супругу и коллеге по цеху Марку Богатыреву сына, которого назвали Даниил.
Татьяна умудряется совмещать карьеру и материнство без ущерба для этих сфер жизни. Уже в апреле, спустя всего пару месяцев после родов, артистка вернулась к съемкам шоу телеканала НТВ "Жди меня". А недавно Татьяна присоединилась к репетициям спектакля "Близость".
Продюсером постановки выступает бывший муж артистки – Иван Жидков. Татьяна и Иван развелись в 2013 году. Брак знаменитостей продлился пять лет. У экс-супругов есть общий ребенок – дочь Мария, которой скоро исполнится 12 лет.
В личном "Инстаграм" Арнтгольц опубликовала совместное фото с Жидковым. Кадр, судя по всему, создан за кулисами театра. В подписи к публикации Татьяна пригласила поклонников на премьеру "Близости" – 8 сентября в ЦДКЖ. Отметим, партнерами актрисы в спектакле будут Андрей Чадов и Роман Маякин.
Подписчиков совместное фото Татьяны Арнтгольц и Ивана Жидкова по-доброму удивило. Дружественная, доверительная, близкая связь между экс-супругами – нечастое явление. "Мне кажется, Таня из тех женщин, которых не забывают", – рассуждают пользователи Сети.
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