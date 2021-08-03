Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
партнеры
Вторник
3 августа
Лента новостей
12:18
"Киев допустил безумную ошибку": экс-глава "Нафтогаза" о провале Украины в борьбе против СП-2
12:03
Появилась информация о состоянии пострадавших во время ДТП в Турции россиян
11:54
"Игнорирует звонки": наплевавшая на солиста "Непары" дочь пропала
11:36
Пора сниматься в порнухе: раздетую Бузову обвинили в пропаганде проституции
11:29
Удерживавшего в подвале ребенка жителя Алтая объявили в федеральный розыск
11:19
Чуть больше 22 тысяч человек заболели ковидом в России за сутки
11:17
Она возвращается: Сенсационная новость о состоянии МакSим
10:54
"Таня из тех женщин, которых не забывают": близость Арнтгольц с бывшим мужем вызвала удивление
10:44
Ссадины, перелом, дефекты ребер: всплыли шокирующие подробности смерти Цывиной
10:43
Мужчина напал на девочку-подростка и вколол ей неизвестное вещество
10:27
Западные сказочники распространяют страшилки о "ЧВК Вагнера"
10:26
Фотографа-убийцу Лошагина выпустили из колонии по решению суда
10:18
Джаз снова приходит в Коктебель
10:10
Куда сходить в Москве: афиша с 5 по 12 августа
09:47
Посол России в США: Госдеп лукавит и пытается предстать в "белых фраках"
09:44
В Приморье женщина скончалась от теплового удара
09:39
"Нам даже не снилось": раскрыта правда о состоянии Пугачевой
09:29
В Якутии потушили восемь лесных пожаров за сутки
09:23
Пусть поплачет: Кончаловский объяснил необходимость бить ребенка и орать на него
09:16
Землетрясение в шесть баллов зарегистрировано в Индийском океане
08:47
Милонов дал оценку заявлениям Европы о возможных боевых действиях со стороны России
08:46
Вызывали скорую и полицию: детали жестокого избиения больной жены звезды "Отпетых мошенников"
06:39
Появилась информация о влиятельном покровителе Милохина
04:36
К чему снится подруга
02:17
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 3 августа
00:09
"Просто бомба!": Клава Кока с голой грудью возбудила россиян
22:00
Заросший Малахов всполошил россиян
21:50
Политолог Третьяков: На Украине и на Западе мечтают заставить Россию войти в ДНР и ЛНР
21:49
В Москве десантники устроили погром в интим-магазине и избили продавца
21:30
Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба "Ростов"
21:20
Гибель россиян официально подтверждена: появились подробности жуткой аварии в Турции
21:13
Белорусская оппозиция хочет организовать выборы без Лукашенко
20:32
В Ростове на рынке произошла стрельба
20:24
Политолог Березовец: Спецслужбы Украины опустились ниже плинтуса
19:47
В Турции 3 человека погибли в результате ДТП с автобусом
19:18
В Якутии почти вся семья погибла в аварии
19:08
"Ух ты!": Гришаеву застукали в обнимку с молодым красавцем
18:59
"Украина вляпалась в скандал": как Зеленский борется с Порошенко
18:31
"Не состоялась как мать": ребенок Тимати оказался в ужасном положении
18:22
Всплыло видео зверской расправы над танцором певицы Дорофеевой
18:12
"Хватит только на бутылку": Разбогатевший Лещенко обрек помощника на нужду
18:02
Перенесшая страшную болезнь вдова Вера Алентова вернулась на работу
18:00
"Преступный сговор": Цепкало рассказал об узурпации власти в Белоруссии
17:53
Гурцкая отреагировала на заявление о больших проблемах
17:40
Организм не справился: умер актер сериала "Улицы разбитых фонарей"
17:38
Стас Пьеха рассказал о здоровье избитого сына: Психолог поставил диагнозы
17:26
Глава МИД Украины пригрозил России "камнями с неба" из-за Крыма
17:08
"Что с ним?": вид отъевшегося Козловского вызвал оторопь
16:55
"Осталось чуть-чуть": тяжелобольная Алиса Аршавина раскрыла детали своего состояния
16:52
Сексуальная Лопес на яхте за 130 миллионов долларов восхитила своими формами
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Муж Макеевой больно врезал экс-супруге
Известная актриса публично унизила рыдающую Бузову
Отмучилась: 41-летняя певица Слава ушла ночью после ломки
"Найдем театр с руководством поадекватнее!": на артистов МХАТа наплевали ради Бузовой
Миллионы долларов: растоптавшая карьеру Деппа бывшая жена с треском провалилась
СМИ: белорусские спецслужбы попытались похитить спортсменку из Токио
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
"Таня из тех женщин, которых не забывают": близость Арнтгольц с бывшим мужем вызвала удивление

"Таня из тех женщин, которых не забывают": близость Арнтгольц с бывшим мужем вызвала удивление

Татьяна Арнтгольц сумела выстроить хорошие отношения с отцом своего первенца.
прочитано 533 раза

Татьяна Арнтгольц в феврале этого, 2021 года, во второй раз стала мамой. Артистка подарила супругу и коллеге по цеху Марку Богатыреву сына, которого назвали Даниил.

ПО ТЕМЕ

Богатырев из "Кухни" раскрыл детали свадьбы с Арнтгольц

Фото Богатырева с сыном Арнтгольц произвело фурор

Татьяна умудряется совмещать карьеру и материнство без ущерба для этих сфер жизни. Уже в апреле, спустя всего пару месяцев после родов, артистка вернулась к съемкам шоу телеканала НТВ "Жди меня". А недавно Татьяна присоединилась к репетициям спектакля "Близость".

Продюсером постановки выступает бывший муж артистки – Иван Жидков. Татьяна и Иван развелись в 2013 году. Брак знаменитостей продлился пять лет. У экс-супругов есть общий ребенок – дочь Мария, которой скоро исполнится 12 лет.

В личном "Инстаграм" Арнтгольц опубликовала совместное фото с Жидковым. Кадр, судя по всему, создан за кулисами театра. В подписи к публикации Татьяна пригласила поклонников на премьеру "Близости" – 8 сентября в ЦДКЖ. Отметим, партнерами актрисы в спектакле будут Андрей Чадов и Роман Маякин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tatyana Arntgolts (@tarntgoltsofficial)

Подписчиков совместное фото Татьяны Арнтгольц и Ивана Жидкова по-доброму удивило. Дружественная, доверительная, близкая связь между экс-супругами – нечастое явление. "Мне кажется, Таня из тех женщин, которых не забывают", – рассуждают пользователи Сети.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 3 августа 2021, 10:54 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Наплевавшие на косые взгляды Лопырева и ее муж миловались на премьере сериала "Плохой доктор"

комментарии

Ответить:

Гость813457
Пожаловаться Ответить
Умничка! Обожаю обеих сестер!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Тайные отношения и грубость: Милош Бикович перешел все рамки

Актера вывели на чистую воду
Шоу-бизнес

Пусть поплачет: Кончаловский объяснил необходимость бить ребенка и орать на него

Странные методв воспитания
Шоу-бизнес

"У меня друг так по обкурке поет": вокал дергающейся Елки приняли за противный звук циркулярной пилы

Что случилось со звездой
Шоу-бизнес

С катушек слетела после развода: Терешина без трусиков призывно крутит своей любилкой

Голый орешек звезды

Гороскоп

Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+