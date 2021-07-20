Стали известны подробности состояния госпитализированного Балуева

Представитель российского актера Александра Балуева Ольга Матвейчук подтвердила информацию о госпитализации звезды.
Ранее стало известно, что Балуев госпитализирован с поражением легких и подозрением на ковидную пневмонию в больницу в столичной Коммунарке.
По словам Матвейчук, его действительно сначала привезли в больницу, но потом выписали.
Также известно, что у Александра Балуева подтвердился тест на коронавирус. Однако у него незначительный процент поражения легких – по пять процентов с каждой стороны, поэтому звезду отпустили на домашнее лечение.
Однако из-за 62-летнего возраста актеру требуется повышенное внимание, так как он входит в группу риска.
"Он был два или три дня в больнице, а сейчас дома. Он прекрасно себя чувствует, уже съемки начинаются скоро", – рассказала Матвейчук Пятому каналу.
Она добавила, что Балуев очень сознательный гражданин и решил перестраховаться.
Напомним, ранее от последствий ковида скончался коллега Александра Балуева – музыкант, актер, радиоведущий и поэт Петр Мамонов. Он находился в коме и был подключен к аппарату ИВЛ. Знаменитость похоронили в подмосковной Верее.
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