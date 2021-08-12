Битая мужем известная актриса рассекретила беременность от другого

Знаменитость сообщила о скорых переменах.

Летом 2020-го звезда американского кино и сериалов Кристина Риччи подала на развод с Джеймсом Хеердегеном, с которым прожила более семи лет. По словам знаменитости, муж стал бить ее и угрожать расправой.

Впервые супруг поднял руку на Кристину в 2019-м. Артистка решила расторгнуть брак с Хеердегеном, но не смогла сделать этого из-за пандемии коронавирусной инфекции и локдауна. По словам Риччи, она на много месяцев застряла в доме с человеком, от которого периодически терпела побои. Джеймс, как заявила артистка на суде, говорил, что мечтает увидеть ее мертвой и расчлененной.

Кристину Риччи и Джеймса Хеердегена развели. Фемида встала на сторону актрисы и отдала ей полную опеку над сыном Фредди.

Накануне 41-летняя актриса Кристина Риччи неожиданно для всех сообщила о беременности. В личном микроблоге голливудская дива опубликовала УЗИ-снимок будущего малыша. Знаменитость отметила, что ее "жизнь становится лучше". Других подробностей Кристина поклонникам не дала.

Долго гадать о том, кто является отцом ребенка Риччи, фанатам не пришлось. Известный в США стилист Марк Хэмптон в личном инстаграм-аккаунте тоже поделился снимками плода, сознанными во время ультразвукового исследования. В левом верхнем углу фотографий указано, что они принадлежат Кристине. В подписи к посту Марк поведал, что станет отцом.

Отметим, Риччи и Хэмптон знакомы много лет, в прошлом у них было много совместных проектов. Слухи о том, что актриса и стилист теперь пара, появились в июне. Тогда Кристина сама спровоцировала появление сплетен, с особой нежностью поздравив Марка с днем рождения. К слову, уже тогда Кристина Риччи говорила, что им предстоит пережить нечто чудесное в следующем году. Видимо, актриса имела в виду скорое пополнение.