Бил, плевался и хрюкал в лицо: известная актриса рассказала об издевательствах мужа

40-летняя звезда кино и сериалов подала иск в суд. Актриса потребовала выдать запретительный ордер для Хеердегена. Фемида пошла навстречу Кристине Риччи. Теперь Джеймсу нельзя приближаться к пока еще жене и сыну ближе, чем на 90 метров, а также как-либо контактировать с ними.
Также суд рассматривает заявление знаменитости о разводе. В документе Кристина Риччи указала, что Джеймс Хеердеген в период локдауна из-за коронавирусной инфекции "хрюкал ей в лицо", бил ее и плевался в нее. Знаменитость показала фото, созданные сразу после избиения. Кристина запечатлела многочисленные синяки на руках.
Рассказала Риччи о еще одном неприятном эпизоде. Однажды муж кинул в знаменитость кофе и стул. Все это происходило на глазах шестилетнего сына Кристины и Джеймса.
По словам американской знаменитости, ее отношения с супругом разладились в декабре 2019 года. Тогда Джеймс Хеердеген пригрозил избраннице убийством. Мужчина сказал, что "сможет посочувствовать ей только тогда, когда расчленит ее на маленькие кусочки". Напуганной Риччи пришлось спрятать все острые предметы в доме.
Кристина Риччи боится, что супруг обнародует ее личные переписки, фото и видео. Джеймс, как считает артистка, способен на подлый поступок. Знаменитость опасается вымогательства и публичного унижения.
Адвокаты Джеймса Хеердеген не дремлют. Они уже выступили со встречным заявлением. Муж обвинил Кристину Риччи в зависимости от алкоголя и наркотиков, рассказал о ее агрессивном поведении. Хеердеген также требует оградить его от Ричи.
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