Актриса Юлия Снигирь осталась без бровей

Звезда сериалов "Новый папа", "Хороший человек" снимается в новом проекте. Ради работы красавице Юлии Снигирь пришлось решиться на смелый эксперимент. По словам артистки, она лишилась бровей. Юлия не пояснила, выщипали ли ей брови под ноль, или просто сильно изменили форму.
"Прощаюсь с бровями 😆", – написала Снигирь в личном микроблоге. К посту знаменитость прикрепила фото. В кадре над лицом Юлии угрожающе нависла рука, держащая пинцет. В комментариях подписчики предупредили звезду "Хорошего человека", что от подобных манипуляций брови могут поредеть.
Отметим, сегодня Юлия Снигирь снимается в экранизации произведения Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Действия романа в ленте будут отражены вольно. Картина уже получила название – "Воланд".
Партнером Юлии Снигирь в фильме стал ее супруг Евгений Цыганов. По слухам, бюджет "Воланда" составиляет более миллиарда рублей. Премьера картины запланирована на 2022 год.
Напомним, Юлия и Евгений стали мужем и женой в 2019 году. Долгое время знаменитости жили в незарегистрированном браке. В марте 2016-го у пары появился сын Федор. Ради Снигирь Цыганов бросил первую гражданскую супругу – Ирину Леонову. Актер ушел из семьи, когда Леонова носила под сердцем седьмого малыша.
Популярные темы форума
Наталья вернулась
Ребёнок не слушается. Что делать?
Какие певцы вам не нравятся?
Измена из-за алкоголя
Какое имя красивее?