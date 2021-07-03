На похоронах звезды сериала "Полицейский с Рублевки" прозвучали неожиданные слова: Злая шутка

Известие о кончине Ростислава Гулбиса всполошило публику. Сегодня знакомые и близкие прощались с артистом.

Новость о том, что Ростислав Гулбис умер, стала громом среди ясного неба. Молодой артист, который активно работал и радовался жизни, скончался прямо во время съемок в Костроме.

Сегодня в российской столице знаменитость проводили в последний путь. Известно, что траурная церемония проходила на территории Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко. Судя по опубликованным на просторах Сети кадрам, на процессии было немалое количество людей.

По данным СМИ, присутствующие не смогли сдержать слез, атмосфера была достаточно напряженной. Чтобы разбавить обстановку, пришедшие почтить память актера люди делились своими историями о знакомстве с Ростиславом.

Прозвучали довольно неожиданные слова. Коллеги по цеху сообщили, что еще совсем недавно Гулбис был полон сил и чувствовал себя хорошо. Жалоб никаких не было. Во время работы над последним проектом артист был в приподнятом настроении, он шутил и улыбался.

Когда стало известно о трагедии, многие подумали, что это злая шутка. Партнеры Гулбиса заверили, что он наслаждался каждым днем своей жизни.

Напомним, что причиной смерти Гулбиса называют острый приступ панкреатита. Последней завершенной работой артиста стала роль в картине "Проклятый чиновник".

