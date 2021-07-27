Подробности красивой свадьбы звезды сериалов "Великолепный век" и "Мои братья"

Актриса Гезде Туркер вышла замуж за Аныла Гюлера. Торжество состоялось в минувшие выходные.
Гюлер сделал предложение Тукер шесть месяцев назад. Гезде выбрала роскошное белое платье со шлейфом, усыпанное жемчугом и кристаллами. По словам актрисы, ее подвенечный наряд был создан по индивидуальному дизайну. Образ артистка дополнила длинной фатой. Аныл предпочел классический костюм и бабочку.
Клятвами жених и невеста обменялись на террасе под открытым небом. Затем, когда заветные подписи были поставлены, а кольца надеты, Гезде Туркер и Аныл Гюлер пригласили всех на банкет. Гостей потчевали традиционными турецкими блюдами. Музыканты развлекали присутствующих наигрывая народные мотивы. В разгар вечера жених устроил сюрприз, исполнив музыкальный номер.
Свадьбу гуляли до поздней ночи. На торжестве присутствовали не только родственники и друзья молодоженов, но и коллеги невесты по сериалу " Мои братья" – Лиля Ирем Салман и Лизге Кемерт.
Напомним, в "Великолепном веке" Гезде Туркер исполняла роль молодой Сафие Хатун. Героиня артистки появлялась в четвертой части теленовеллы. Недавно артистка снялась в сериале "Мои братья" (Kardeslerim) в роли Харики Маньяслы.
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